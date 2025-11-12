YADRO выводит на рынок высокопроизводительный ИИ-сервер для компаний, внедряющих искусственный интеллект

 
YADRO (входит в «ИКС Холдинг») объявляет о коммерческом запуске ИИ-сервера YADRO G4208P G3 — решения для компаний, которые рассматривают искусственный интеллект как стратегический драйвер роста. В условиях перехода рынка от отдельных пилотных проектов к широкому внедрению прикладных сценариев использования искусственного интеллекта новый сервер призван удовлетворить растущий спрос бизнеса на масштабируемую инфраструктуру с предсказуемой эффективностью.

Многолетний опыт YADRO в построении ИИ-систем для российских заказчиков лёг в основу архитектуры нового сервера G4208P G3. Платформа спроектирована под реальные задачи бизнеса: дообучение корпоративных моделей и обучение компактных моделей, высокопроизводительный инференс в промышленной среде, а также задачи, где требуется GPU-ускорители, включая видеоаналитику и обработку изображений.

YADRO G4208P G3 поддерживает установку до восьми GPU-ускорителей и конфигурации на основе двух процессоров Intel Xeon Scalable 4-го/5-го поколений с интерфейсами PCIe 5.0 и памятью DDR5-5600. Сочетание производительности и масштабируемости такого уровня выводит сервер в число самых сильных предложений на российском рынке.

Сервер прошел серию испытаний и сравнений с публичными бенчмарками, включая MLCommons и прикладные тесты для генеративных моделей (LLM). Результаты подтвердили уровень производительности и эффективности, сопоставимый с решениями ведущих мировых вендоров. Для российских компаний это означает, что инфраструктура на базе YADRO G4208P G3 позволит запускать крупные современные ИИ- модели, включая DeepSeek-R1 685B, и обеспечить их стабильную работу в продуктивной среде с соблюдением целевых SLO/SLA, снижением времени отклика сервисов и контролируемыми затратами на развитие инфраструктуры.

Параллельно идёт широкая программа испытаний совместно с технологическими партнёрами — разработчиками отечественных программных решений. Ряд сценариев уже успешно протестирован, подтверждены совместимость и ключевые показатели производительности. ИИ-стеки, валидированные на базе серверов YADRO, формируют инфраструктурную основу для развития отечественных технологий искусственного интеллекта.

YADRO сопровождает заказчиков на всем пути внедрения своих продуктов. Команда помогает определить оптимальную конфигурацию под конкретные задачи — от картирования рабочих нагрузок и выбора архитектуры до пилотирования и настройки производительности. Полный цикл сервиса включает консультирование, инсталляцию, сопровождение и поддержку на всём жизненном цикле решения. В результате заказчики получают устойчивую ИИ-инфраструктуру, которая работает надёжно и развивается вместе с бизнесом.

«Компании переходят к практической интеграции ИИ в ключевые процессы, и мы уверены, что сейчас самый подходящий момент для выхода сервера YADRO G4208P G3. Платформа создана на основе нашего опыта реальных внедрений и ориентирована на быстрый путь от идеи к промышленной эксплуатации. Мы предлагаем оборудование и экспертную поддержку — от выбора конфигурации и внедрения до последующего обслуживания — чтобы заказчики могли эффективно управлять развитием своих ИИ- инициатив», — резюмирует Павел Егоров, директор по продуктам YADRO.

Сервер YADRO G4208P G3 внесён в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что подтверждает его соответствие требованиям импортозамещения и открывает возможность применения в государственных и корпоративных проектах с требованиями по локализации.

Подробнее ознакомиться с конфигурациями, результатами тестов и сценариями применения, а также получить рекомендации экспертов и оставить заявку на пилотное тестирование сервера можно на сайте.

