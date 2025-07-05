YADRO вложила в развитие отечественных IT-продуктов более 60 млрд руб.

Российская технологическая компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», инвестировала в создание новых продуктов и расширение ассортимента свыше 60 млрд руб. Об этом на конференции «Российская электроника» сообщил коммерческий директор YADRO Александр Бакулин, передают «Ведомости».

По его словам, одним из важных этапов в развитии компании стало создание семейства отечественных 100GbE-коммутаторов Kornfeld для ЦОД. Помимо сетевого оборудования, YADRO предлагает СХД для виртуализации, резервного копирования и объектного хранения данных, а также серверы разного уровня, включая модели для ИИ-задач, оборудованные GPU. «Теперь наши клиенты могут создать полноценную IT-инфраструктуру исключительно на базе наших продуктов — от серверов и систем хранения данных до сетевого оборудования», — подчёркивает Бакулин.

Топ-менеджер сообщил, что на сегодняшний день в разработке находятся примерно 30 продуктов YADRO: их выпуск запланирован на ближайшие годы. Большое внимание компания уделяет развитию партнёрской экосистемы с целью укрепления рыночного положения и увеличения продаж. Бакулин также говорит о значимости государственной поддержки, включая льготное финансирование. Данная мера, по его мнению, будет способствовать развитию отечественных технологий, что позволит расширить ассортимент российской IT-продукции, а следовательно, поможет ускорить процессы импортозамещения.

Ранее YADRO объявила об инвестициях в создание инженерной инфраструктуры ЦОД. С этой целью компания приобрела долю в размере 38 % в «КБ Борей» — российском разработчике и производителе систем кондиционирования для дата-центров.

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