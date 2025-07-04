YADRO представила обновление операционной системы для коммутаторов Kornfeld

Компания YADRO выпустила обновлённую версию операционной системы Kornfeld OS 1.6 для коммутаторов моделей D1156 и D2132, предназначенных для создания масштабируемых отказоустойчивых сетей в современных центрах обработки данных и корпоративных IT-инфраструктурах.

Kornfeld OS — единственная полностью отечественная разработка в сегменте сетевых операционных систем, включённая в реестр российского программного обеспечения. В версии 1.6 система получила расширенный функционал, позволяющий создавать сетевые фабрики на базе коммутаторов линейки Kornfeld для современных центров обработки данных (ЦОД).

Одним из ключевых обновлений стала поддержка передовой технологии виртуализации сетей Virtual Extensible LAN (EVPN/L3 VXLAN). Она особенно востребована для задач сегментации трафика, обеспечения устойчивости сервисов и повышения надёжности сетевой инфраструктуры. Технология обеспечивает стабильные виртуальные соединения между ЦОД, что существенно повышает общую доступность сети и эффективность систем аварийного восстановления. EVPN/L3 VXLAN также предоставляет расширенные возможности для настройки политик сетевой изоляции и безопасности, гарантируя сохранность данных в средах с большим количеством пользователей. Улучшенные механизмы виртуализации сетей позволяют эффективно выстраивать сетевые архитектуры в масштабных ЦОД, включая инфраструктуры облачных провайдеров, операторов связи, крупных промышленных и корпоративных компаний.

Компания YADRO активно развивает Kornfeld OS с учётом обратной связи от заказчиков. В версии 1.6 реализован ряд доработок, основанных на результатах тестирований в инфраструктуре заказчиков. В частности, внедрён профиль LPM Forwarding, расширены возможности командной строки (CLI), добавлена поддержка STP-расширений Root Guard и BPDU Filter и другие улучшения.

Дополнительно в версии 1.6 существенно оптимизировали процессы развёртывания и настройки при совместном использовании коммутаторов Kornfeld с системами хранения данных TATLIN. Это упрощает интеграцию решений YADRO в единую IT-инфраструктуру заказчиков.

Особое внимание при подготовке релиза было уделено нагрузочному тестированию. Команда инженеров провела серию испытаний, включая тесты на устойчивость и работу системы в условиях продолжительной высокой нагрузки. Результаты подтвердили надёжность оборудования YADRO в типовых сценариях эксплуатации.

«Мы развиваем Kornfeld OS как открытую, технологичную и надёжную платформу, соответствующую требованиям российских заказчиков. Последнее обновление — результат тесного взаимодействия с нашими технологическими партнёрами и заказчиками, благодаря чему мы оперативно внедряем улучшения, повышающие стабильность и функциональность решений», — отметил Тахир Абаев, директор по развитию сетевых продуктов YADRO.

Активно ведётся разработка следующей версии Kornfeld OS 1.7, которая будет завершена к ноябрю 2025 года. Среди ключевых нововведений: переработка функционала MCLAG, поддержка DCB (в том числе PFC), MSTP, EVPN-Multihoming, а также дополнительные функции, повышающие удобство настройки и обслуживания.

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