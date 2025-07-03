ПСБ и YADRO разработали систему мониторинга инфраструктуры хранения

ПСБ и YADRO успешно интегрировали в ИТ-инфраструктуру банка более 100 систем хранения данных (СХД) TATLIN.UNIFIED и разработали систему мониторинга ресурсов СХД, чтобы отслеживать состояние оборудования, динамику работы систем и измерять их производительность.

Система мониторинга позволяет собирать метрики производительности компонентов, обрабатывать сообщения, мониторить состояние сервера, отображать данные мониторинга в виде графических интерфейсов и оповещать о нештатных ситуациях и пороговых состояниях.

Решение было разработано на базе продукта TATLIN.SATELLITES, в который входит набор драйверов, плагинов и шаблонов для интеграции СХД TATLIN со сторонними системами.

«В конечном итоге мы получили инструмент, который ПСБ использует на ежедневной основе, экономя при этом ресурсы, как вычислительные, так и кадровые, за счёт автоматизации процесса мониторинга состояния и нагрузки на отечественные системы хранения данных. За это время в систему мониторинга были внесены дополнительные улучшения в ходе её эксплуатации. Наше сотрудничество позволило добиться более точечной, адресной настройки решения в соответствии с актуальными потребностями бизнеса», — сказал Игорь Панов, директор департамента трансформации и информационного контроля информационных технологий ПСБ.

«С помощью новой системы мониторинга задачи решаются за считанные минуты. Можно быстро узнать, какая часть хранилища занята, сколько свободного места осталось, какие пулы переполнены, отсортировать их по нагрузке и объёму, а также проверить количество доступных слотов в массивах, — прокомментировал Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД компании YADRO. — Профессиональная экспертиза ПСБ сыграла ключевую роль в создании продукта, необходимого отрасли. Благодаря такому сотрудничеству заказчика и вендора было разработано решение, которое отвечает актуальным требованиям рынка».

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