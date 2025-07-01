Обновление системы резервного копирования TATLIN.BACKUP для защиты данных от вирусов-шифровальщиков

Компания YADRO представила обновлённую версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий TATLIN.BACKUP v1.3. Функциональные возможности были расширены, в том числе за счёт внедрения технологии создания мгновенных снимков (snapshots), одного из самых надёжных инструментов защиты данных от атак злоумышленников и вредоносных вирусов-шифровальщиков.

В версии TATLIN.BACKUP v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трёх режимах с разным уровнем доступа и защищённости — Basic, Secure и Locked. Basic-снимки позволяют задавать срок хранения и управляются напрямую администратором. Secure-снимки доступны только через специального пользователя с ролью Security, что защищает от несанкционированного удаления. Locked-снимки не могут быть удалены или изменены вообще, даже администратором — это уровень защиты, который может быть снят только службой поддержки YADRO, что позволяет навсегда зафиксировать данные, если есть такое требование. Данный подход обеспечивает максимальную степень защиты от различных киберугроз, а также от потери логической целостности данных из-за ошибки пользователя.

Кроме того, в новой версии дополнительную защиту обеспечивает аутентифицированное соединение по протоколу T-BOOST, дополненное разграничением прав доступа к файловым системам и генерацией отдельных паролей-токенов. Такой механизм позволяет передавать доступ к отдельным виртуальным файловым системам без раскрытия паролей, включая учётные данные AD/LDAP, а также гибко управлять безопасностью и изоляцией данных.

Среди других нововведений: публичный REST API для автоматизации и интеграции, поддержка NFS Kerberos для повышения безопасности и контроля доступа к файловым ресурсам, улучшенное управление и мониторинг системы за счёт обновления CLI/Web-интерфейса и другие изменения, направленные на повышение производительности и стабильности всей системы.

«Мы развиваем продуктовые возможности TATLIN.BACKUP так, чтобы наши заказчики получали надёжное и адаптивное решение, которое соответствует самым высоким требованиям к безопасности. Реализация технологии мгновенных снимков с несколькими уровнями защиты данных — это важный шаг к тому, чтобы сделать управление данными не только удобным, но и максимально защищённым», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления TATLIN в компании YADRO.

Сейчас инженерная команда TATLIN работает над следующим релизом v1.4, в котором планируется реализация поддержки HA (high availability) в режиме раннего доступа и SDK T-BOOST, а также появится расширенная статистика дедупликации и поддержка квот.

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