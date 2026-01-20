YADRO выпустила отечественные серверы Vegman R220 G3 на базе Intel Xeon Emerald Rapids

Компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», объявила о доступности универсальных серверов Vegman R220 G3 на аппаратной платформе Intel. Устройства подходят для широкого спектра задач — от хранения и аналитики данных до НРС-приложений и нагрузок ИИ, говорит компания.

Новинки выполнены в форм-факторе 2U. Допускается установка двух процессоров Xeon Sapphire Rapids или Xeon Emerald Rapids с показателем TDP до 350 Вт. Возможно использование до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5-4400/5600 RDIMM в конфигурации 32 × 256 Гбайт. Во фронтальной части в зависимости от модификации могут быть установлены до 12 накопителей LFF (SAS/SATA/NVMe) или до 24 накопителей SFF (SAS/SATA плюс 16 × NVMe). Сзади предусмотрены посадочные места для четырёх изделий SFF (или 2 × SFF и 2 × M.2/E1.S). Допускается формирование массивов RAID 0/1/10/5/50/6/60. Реализована поддержка CXL 1.1.

Есть два сетевых порта 1GbE и выделенный сетевой порт управления 1GbE (все с разъёмами RJ45). Доступны до 11 слотов PCIe 5.0 с учетом OCP 3.0 SFF и гнезда под контроллер RAID/HBA. Спереди находятся два порта USB 3.1 Type-C, по одному разъёму USB 2.0 Type-A и D-Sub, сзади — два порта USB 3.1 Type-A, последовательный интерфейс (разъём USB Type-C) и коннектор Mini DisplayPort (BMC).

Питание обеспечивают два блока мощностью до 2700 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Применено воздушное охлаждение с шестью вентиляторами диаметром 60 мм с возможностью горячей замены. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C при относительной влажности от 20 % до 80 %.

Заявлена совместимость с Astra Linux, ALT Linux, RED OS, zVirt и пр. С серверами поставляется ПО управления «YADRO Суприм» и набор инструментов Vegman Satellites. Реализована поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, CLI, SNMP, Redfish. Устройства Vegman R220 G3 включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что подтверждает соблюдение требований локализации.

