«Рикор» выпустил российские 2U-серверы на базе Intel Xeon Emerald Rapids

Компания «Рикор» анонсировала российские серверы Rikor 7212DSP5 и Rikor 7225DSP5, построенные на аппаратной платформе Intel Xeon Emerald Rapids. Устройства, как утверждается, подходят для решения широко спектра задач, включая виртуализацию, гиперконвергентную инфраструктуру, облачные сервисы, анализ данных, машинное обучение и приложения ИИ.

Новинки выполнены в форм-факторе 2U. Допускается установка двух процессоров Xeon и 32 модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом до 8 Тбайт. Реализована поддержка интерфейса PCIe 5.0. Серверы различаются конфигурацией подсистемы хранения данных: модель Rikor 7212DSP5 рассчитана на 12 накопителей с доступом через фронтальную панель, а модификация Rikor 7225DSP5 — на 25. Прочие технические характеристики пока не раскрываются.

Одним из ключевых преимуществ решений производитель называет использование корпусов собственной разработки. Это, как утверждается, обеспечивает контроль качества металла и сборки, а также ускоряет процесс выпуска систем. Кроме того, «Рикор» может предлагать заказчикам уникальные решения по оптимизации внутреннего пространства. В результате, клиенты получают «более гибкие, технологичные и экономически выгодные серверы, наиболее полно соответствующие требованиям по локализации и технологической независимости».

Производство серверов осуществляется на роботизированном заводе. «Рикор» уже принимает заказы на новые модели, а их отгрузки начнутся в ближайшее время. Компания гарантирует стабильность поставок.

