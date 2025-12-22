Российские двухсокетные серверы Amur Terra поддерживают чипы Intel Xeon Emerald Rapids

Российский производитель вычислительной техники Amur представил серверы семейства Terra A02R на аппаратной платформе Intel. В серию вошли модели 12S2S и 24S2S формата 2U и версия 24S12S2S типоразмера 4U. Все новинки внесены в реестр Минромторга РФ, протестированы на совместимость с реестровыми российскими ОС и прикладным ПО, говорит компания.

Устройства оснащены материнской платой на наборе логики Intel C741A. Они могут нести на борту два процессора Intel Xeon Sapphire Rapids или Xeon Emerald Rapids. Поддерживается до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5-4400/4800/5600 МГц RDIMM/LRDIMM в виде 32 модулей.

Базовая модель Terra A02R 12S2S оборудована 12 фронтальными отсеками для накопителей LFF/SFF с интерфейсом SATA/SAS (опционально NVMe). Дополнительно могут быть реализованы два тыльных слота для SFF-устройств SATA. Этот сервер предназначен для работы с большими массивами данных в памяти, построения систем виртуализации, поддержки критически важных бизнес-приложений и пр.

Модификация Terra A02R 24S2S допускает установку 24 фронтальных SFF-накопителей SATA/SAS/NVMe и двух тыльных SFF-устройств SATA (опционально). Машина подходит для создания файловых серверов, систем виртуализации высокой плотности и VDI, аналитики и работы с СУБД, требующими высоких скоростей чтения, включая PostgreSQL, Tantor, MySQL.

Сервер Terra A02R 24S12S2S рассчитан на 24 фронтальных и 12 тыльных накопителей LFF/SFF с интерфейсом SATA/SAS (плюс два опциональных SFF-устройства SATA сзади). Таким образом, могут формироваться системы хранения высокой ёмкости — на уровне 1 Пбайт.

Все новинки располагают контроллером Aspeed AST2600, двумя блоками питания мощностью 1300/1600 Вт с горячей заменой и резервированием, портами D-Sub (спереди и сзади), USB 3.0 (по два спереди и сзади), 1GbE (RJ45) и последовательным портом. Слоты расширения в стандартной конфигурации выполнены по схеме 1 × PCIe 5.0 x16 FHFL, 2 × PCIe 5.0 x8 FHFL+FHHL, 2 × OCP 3.0. Альтернативная схема — 2 × PCIe 5.0 x16 FHFL+FHHL, 2 × PCIe 5.0 x8 HHHL или 1 × PCIe 5.0 x16 HHHL. Возможна установка двух GPU полной высоты, полной длины и двойной толщины (например, NVIDIA A100, H100). Диапазон рабочих температур — от +5 до +35 °C при относительной влажности от 35 % до 80 % без конденсации.

