JBOG-массив OpenYard HG402 допускает установку восьми GPU

Российский разработчик и производитель серверного оборудования OpenYard анонсировал JBOG-массив HG402, предназначенный для решения ресурсоёмких вычислительных задач, связанных в том числе с машинным обучением и приложениями ИИ.

Новинка выполнена в форм-факторе 4OU в соответствии со стандартом OpenRack v2.2. Доступны восемь слотов для установки карт с интерфейсом PCIe 4.0 x16. Производитель говорит о совместимости с такими картами, как NVIDIA GeForce RTX 4080 и RTX 5090 (с собственными радиаторами OpenYard), а также NVIDIA A100 и H100. Для подключения массивов к хосту используются кабели MCIO (PCIe 4.0). При этом один хост может задействовать до четырёх GPU. Таким образом, ресурсы массива могут использоваться одновременно двумя серверами.

Среди преимуществ решения OpenYard HG402 разработчик называет возможность применения ускорителей потребительского уровня для инференса, оптимизированное охлаждение, а также управление через систему OYBMC. Обеспечивается быстрая замена GPU и вентиляторов; при этом для обслуживания массива не требуются инструменты.

Ранее компания OpenYard представила GPU-сервер HN203I, построенный на аппаратной платформе Intel. Устройство допускает установку двух процессоров Xeon 6700E (Sierra Forest-SP) или Xeon 6500P/6700P (Granite Rapids-SP), до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5, десяти SFF-накопителей (NVMe) с возможностью горячей замены и четырёх LFF-устройств с интерфейсом SATA/SAS. Есть восемь слотов PCIe 5.0 x16 MCIO и три слота PCIe 5.0 x4 MCIO, а также разъём OCP 3.0 (PCIe 5.0 x16).

