«Гравитон» выпустил Edge-сервер С2062И на платформе «Тундра» с чипами Intel Xeon Cascade Lake-SP

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» сообщил о доступности сервера С2062И семейства Edge, предназначенного для решения различных задач на периферии. Устройство, в частности, подходит для создания систем обеспечения безопасности, IoT-платформ, телекоммуникационных решений и пр.

Сервер, о подготовке которого впервые сообщалось ещё в 2024 году, выполнен в форм-факторе 2U на платформе «Тундра»: задействована материнская плата собственной разработки типоразмера E-ATX на наборе логики Intel C621. Допускается установка двух процессоров Intel Xeon поколения Cascade Lake-SP в исполнении LGA 3647. Доступны 16 слотов для модулей оперативной памяти DDR4 суммарным объёмом до 2 Тбайт. Устройство оснащено пятью слотами PCIe 3.0 х16 и одним разъёмом PCIe 3.0 x8.

Во фронтальной части располагаются шесть отсеков для SFF-накопителей SATA/SAS с возможностью горячей замены. Есть контроллер Aspeed AST2500, четыре сетевых порта 1GbE и выделенный сетевой порт управления 1GbE. На лицевой панели, помимо пяти гнёзд RJ45, находятся четыре порта USB 3.0, аналоговый интерфейс D-Sub и последовательный порт.

Сервер оборудован съёмной передней панелью с противопылевым фильтром. Установлены два блока питания с резервированием мощностью 800 Вт. Устройство оптимизировано для работы в условиях ограниченного пространства. Говорится о совместимости с различными отечественными операционными системами, включая RedOS, «Альт Линукс», Astra Linux и др. Модель С2062И внесена в реестр Минпромторга России.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: