Наимпортозамещались: темпы роста продаж отечественного ПО снизились и будут снижаться далее

Согласно исследованию ассоциации «Руссофт», темпы роста продаж разработчиков отечественного ПО в прошлом году заметно снизились, и эта тенденция будет наблюдаться в текущем году, пишет Forbes. Если по итогам 2024 года продажи выросли на 28 %, до 1,935 трлн руб., то в 2025-м, по оценкам «Руссофт», темпы роста снизились до 19 % при объёме продаж 2,3 трлн руб., а в 2026 году рост может замедлиться до примерно 5–10 %.

«Для российской IT-отрасли 2025 год стал трансформационным в вопросе того, как IT-бизнес будет далее развиваться в нашей стране. Первая волна импортозамещения начинает стихать, имея логические рамки своего масштаба. Охлаждение экономики, вызванное ростом расходов на оборону и политикой ЦБ РФ по повышению ставки рефинансирования, существенно уменьшило возможности бизнеса по приобретению IT-решений», — назвали в «Руссофт» причины замедления IT-индустрии.

Как полагают в ассоциации, улучшить ситуацию позволит рост экспортных продаж. После падения экспорта в 2022–2023 гг. из-за закрытия рынков «недружественных» стран зарубежные продажи в 2024 году начали восстанавливаться (+11 % до 524 млрд руб.), а в 2025 году, по оценкам «Руссофт», выросли на 46 % до 800 млрд руб.

Как полагают в ассоциации, роль экспорта ПО будет и дальше расти в корпоративной политике, в первую очередь из-за высокой неопределённости на российском IT-рынке. «Из-за ограниченности размеров российского рынка и закономерного сокращения импортозамещения участники рынка продолжат активно смотреть на рынки дружественных стран, стремящихся сформировать свой технологический суверенитет», — прогнозирует «Руссофт».

В исследовании ассоциации также указан перечень трендов, которые будут определять жизнь и развитие отрасли ПО в России в нынешнем году. Например, участников рынка ждет оптимизация затрат и бюджетов в связи с изменениями налогового регулирования, происшедшими осенью 2025 года. Меняются и бизнес-модели, становясь всё более гибридными — это и софт, и услуги, и консалтинг. Также на росте продолжит сказываться дефицит квалифицированных кадров.

Кроме того, в «Руссофте» назвали такие тренды, как развитие кросс-отраслевых решений и гибкость по отношению к заказчикам, разработка глубоко специализированных решений для конкретных вертикалей (финтех, GovTech, агротех) и формирование новых IT-экосистем вокруг крупных российских IT-игроков на базе отечественного системного ПО и инфраструктуры.

Что касается рыночных наблюдателей, то они большей частью связывают замедление темпов роста с высокой ставкой Центробанка и эффектом высокой базы, считая, что рост отрасли на 24–28 % в 2024–2025 гг. был «во многом аномальным» и не мог сохраняться продолжительный период. Замедление до 5–10 % в 2026 году скорее говорит о нормализации рынка, чем о кризисе отрасли, утверждает один из экспертов.

