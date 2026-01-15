Большая часть российских компаний не спешит с переходом на отечественный корпоративный софт

Более 70 % российских компаний продолжают использовать иностранный корпоративный софт, несмотря на объявленный правительством курс на импортозамещение, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Naumen, проведённое в конце 2025 года на основе опроса более 80 менеджеров из финансового сектора, промышленности, ритейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики.

В Naumen уточнили, что корпоративный софт включает CRM-системы, системы управления проектами, управления IT-службой, документооборот, голосовых и текстовых роботов для автоматизации клиентских обращений, ПО для внутренних коммуникаций, HRTech и т. д. При этом в исследовании не учитывались операционные системы.

Согласно опросу, около трети (32 %) респондентов используют зарубежные IT-решения, поскольку нет подходящего решения на российском рынке, а ещё 16 % — из-за того, что отечественные аналоги чересчур дорогие. Ещё 12 % респондентов не начали импортозамещение, столько же ждут возвращения иностранных вендоров. Более четверти (27 %) опрошенных использует не менее пяти иностранных продуктов в разных категориях ПО.

В исследовании приняли участие компаниях, на которых не распространяются регуляторные ограничения и требования по обязательному импортозамещению. Они продолжают использовать зарубежный софт и надеются, что он вскоре вновь будет доступен. Что касается регулируемого сегмента, что согласно данным Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП), к концу 2025 года на отечественное ПО перешли лишь 40–45 % субъектов КИИ.

Эксперты подтверждают тот факт, что удельный вес компаний, продолжающих использовать зарубежный софт, достигает 70 %, несмотря на связанные с этим риски, включая зависимость от внешней поддержки, угрозу отключений и технических проблем. К тому же переход на отечественное ПО тормозится его сложностью, поскольку это не только замена одного решения на другое, но ещё и обучение сотрудников или даже перестройка бизнес-процессов. Сказывается и привычка к устоявшимся подходам, приёмам, стандартам и форматам зарубежных вендоров, говорят эксперты.

Вместе с тем в некоторых сегментах ситуация совсем другая. Например, в сфере информационной безопасности прошло практически полное импортозамещение, говорят эксперты. По их мнению, импортозамещение осуществляется там, где оно становится неизбежным. Если же использование иностранного ПО будет по-прежнему допустимым, многие компании не будут спешить с переходом на отечественный софт.

