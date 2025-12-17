«Базис» завершил перевод на свою экосистему ИТ-инфраструктуры правительства Московской области

Российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой ПАО «Группа компаний «Базис» объявил о завершении проекта по внедрению виртуальной инфраструктуры на базе экосистемы решений «Базис» для информационных систем региональных министерств и ведомств правительства Московской области, персонал которых насчитывает более 100 тыс. сотрудников.

Решения «Базис» развёрнуты в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК). Платформа виртуализации Basis Dynamix Enterprise обеспечивает стабильную работу основных вычислительных мощностей информационных систем подразделений и министерств правительства Московской области, говорится в пресс-релизе. Basis Dynamix Cloud Control отвечает за управление облачной частью инфраструктуры. Basis Virtual Protect обеспечивает интеграцию инструментов для резервного копирования виртуальных сред. Basis Guard поддерживает высокий уровень доступности и отказоустойчивость инфраструктуры. Действуя в рамках единой экосистемы решения «Базиса» позволяют выполнять все задачи, связанные с работой инфраструктуры IT-подразделений администрации региона, и оказывать услуги потребителям.

Работа над проектом стартовала в прошлом году. Всего в работе информационных систем администрации региона задействовано 480 серверов-узлов виртуальной инфраструктуры.

Генеральный директор ПАО ГК «Базис» Давид Мартиросов отметил, что замена ИТ-инфраструктуры правительства одного из крупнейших по численности населения российских регионов оказалась сложной и масштабной задачей. Впрочем, у группы уже есть опыт успешного выполнения сопоставимых по сложности проектов как для госструктур, так для крупного бизнеса, добавил он.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: