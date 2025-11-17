«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, объявляет о выпуске версии 4.4.0 высокопроизводительной платформы серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise. Обновление включает более 110 улучшений и исправлений, направленных на расширение сетевых возможностей платформы, повышение гибкости управления инфраструктурой и углубление автоматизации критически важных процессов.

Поддержка программно-определяемых сетей

Ключевым нововведением версии 4.4.0 стала полностью нативная интеграция с платформой Basis SDN — программно-определяемой системой управления сетями, которую компания представила в мае этого года. Теперь Basis Dynamix Enterprise может использовать расширенные возможности Basis SDN для создания и управления виртуальными сетями.

В платформу были интегрированы новые программные интерфейсы для управления сетевыми настройками. Узлы с поддержкой SDN позволяют администраторам создавать изолированные сетевые среды с гранулярным контролем трафика между виртуальными машинами.

При создании ресурсной группы с привязкой к SDN Access Group сетевая конфигурация автоматически ограничивается совместимыми типами интерфейсов, обеспечивая полную изоляцию трафика на уровне гипервизора. Это позволяет специалистам заказчика развёртывать с помощью Basis Dynamix Enterprise мультитенантные среды с гарантированной сегментацией данных различных проектов.

Создание изолированных сред внутри платформы

Разработчики Basis Dynamix Enterprise реализовали механизм работы с зонами (zone) — логической группировкой вычислительных узлов с заданными границами размещения. Нагрузки выполняются только на узлах своей зоны; при необходимости поддерживается контролируемая миграция между зонами (например, для обслуживания или балансировки).

К зоне могут быть привязаны виртуальные машины, внутренние и внешние сети, балансировщики нагрузки, базовые службы и кластеры Kubernetes. Политики платформы фиксируют их размещение в пределах зоны и упрощают соблюдение требований по сегментации и локализации данных.

Группы безопасности и транковые сети

В релизе 4.4.0 была значительно улучшена собственная сетевая подсистема Basis Dynamix Enterprise. Реализованы группы безопасности (security groups), работающие на уровне виртуальных сетевых коммутаторов; правила меняются через API без перезапуска ВМ, что даёт администратору гибкое управление политиками безопасности виртуальных узлов.

Поддержка транковых сетей добавлена через новый тип интерфейса «trunk». Функция включается явно в настройках аккаунта или ресурсной группы; она упрощает разделение сетевого трафика и уменьшает количество виртуальных сетевых адаптеров при работе с несколькими сетями.

Классы обслуживания дисков

В Basis Dynamix Enterprise 4.4.0 при создании виртуальных машин, дисков, образов и кластеров Kubernetes можно указать ID политики хранения, автоматически применяющей установленные лимиты производительности. Политики настраиваются через API с поддержкой добавления и удаления пулов хранения. В тенантах теперь можно задавать квоты потребления для создаваемых политик; вместе с существующими квотами это даёт многоуровневый контроль СХД.

Онлайн-миграция дисков между СХД

Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов в версии 4.4.0 реализован механизм миграции одного или нескольких дисков между системами хранения без перемещения виртуальной машины на другой вычислительный узел. Механизм работает без остановки виртуальной машины при условии, что узел является узлом потребления (consumer) в обеих СХД. Реализованные API-методы обеспечивают полный контроль над процессом переноса данных. Миграция возможна только между включёнными узлами (Enabled), что позволяет переносить рабочие тома в рабочее время и ускоряет вывод из эксплуатации устаревших массивов.

Поддержка Guest Agent

Платформа теперь поддерживает интеграцию с QEMU Guest Agent через набор соответствующих API-методов. Они позволяют управлять функциями агента на уровне отдельных ВМ. При наличии установленного QEMU Guest Agent в гостевой ОС администраторы могут выполнять команды в гостевой системе, управлять доступными возможностями агента и собирать расширенную телеметрию.

Доступность и мониторинг

Basis Dynamix Enterprise 4.4.0 предлагает расширенные возможности автоматизации критически важных процессов. Реализованы два новых режима работы: uptime-daemon обеспечивает автоматическую изоляцию проблемных узлов с настраиваемым таймаутом до 90 секунд; uptime-monitor переводит узел в режим техобслуживания без подтверждения выключения узла через IPMI.

Для DPDK-узлов добавлен сервис мониторинга с экспортом метрик в систему визуализации Grafana.

«В мае мы выпустили уникальный для российского рынка полностью импортонезависимый standalone продукт Basis SDN, отечественное коробочное решение для работы с программно-определяемыми сетями. Продукт вызвал живой интерес у заказчиков, поэтому в новом релизе Basis Dynamix Enterprise мы уделили особое внимание глубокой совместимости нашей флагманской платформы и SDN-решения. Помимо поддержки программно-определяемых сетей, в релизе 4.4 мы добавили зоны доступности и политики хранения, которые наши заказчики также давно ждали. Эти функции позволяют строить более гибкую инфраструктуру и эффективнее управлять имеющимися ресурсами, избегая при этом простоя и сохраняя полный контроль над данными», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

