Акции «Базиса» включили в сектор рынка инноваций и инвестиций, что предоставит льготы при их покупке

С сегодняшнего дня акции «Базиса», российского разработчика ПО управления, включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи, сообщается на сайте торговой площадки. В настоящее время перечень сектора РИИ Московской биржи насчитывает акции 27 компаний.

Сектор РИИ призван содействовать привлечению инвестиций в компании инновационного сегмента российской экономики. Включение в сектор РИИ означает, что обыкновенные акции «Базиса» будут добавлены в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Это представит право физическим лицам, владеющим такими акциями не менее одного года, на освобождение от уплаты налога на доходы от их продажи. Льготы по налогообложению распространяются на доходы в размере до 50 млн руб.

После проведения IPO акции «Базис» были включены во второй уровень котировального списка Московской Биржи. Торги ими начались 10 декабря под тикером BAZA (ISIN RU000A10CTQ0). Также акции компании были включены в индекс IPO Московской Биржи (MIPO), который служит инструментом для отслеживания динамики компаний, недавно вышедших на рынок капитала. Он включает акции эмитентов, которые провели первичное размещение или листинг на бирже не ранее чем за два года до даты формирования базы расчета.

В результате IPO компания привлекла 3 млрд руб. при оценке рыночной капитализации в размере 18 млрд руб. «Базис» осуществляет продажи через более 230 дистрибьюторов и партнёров, включая 5 дистрибьюторов, более 200 системных интеграторов и более 30 технологических партнёров. Все её решения включены в Единый реестр российского ПО. Кроме того, ряд продуктов имеет сертификаты ФСТЭК IV уровня доверия.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: