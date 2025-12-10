По итогам IPO «Базис» привлёк 3 млрд рублей, а оценка капитализации составила 18 млрд рублей

«Базис», российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявил об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO), в рамках которого он привлёк 3 млрд руб. при оценке рыночной капитализации в размере 18 млрд руб. Всего было реализовано 27,52 млн акций по цене 109 руб., то есть по верхней части утверждённого ценового диапазона предложения. Следует отметить, что это было первое IPO в отечественной софтовой отрасли за последний год. 39 % акций было предложено институциональным инвесторам, 61 % — розничным инвесторам.

Цена IPO была установлена действующими миноритарными акционерам, которые сохранили по завершению первичного размещения участие в акционерном капитале группы. Мажоритарный акционер РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком») не продавал принадлежащие ему акции, сохранив долю в 50,3 % в капитале «Базиса». По итогам IPO доля акций «Базиса» в свободном обращении (free-float) составит 16,7 % от акционерного капитала.

Торги акциями «Базиса» на Московской Бирже под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0 начнутся 10 декабря в 16:00 по московскому времени. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. В рамках механизма стабилизации до 10 % от общего количества акций в рамках объёма предложения (2,752 млн акций) могут быть приобретены на открытом рынке в период до 30 дней с момента начала торгов. Агентом по стабилизации выступает ООО «ВТБ Капитал Трейдинг».

По словам гендиректора «Базиса», спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов подтвердил доверие к стратегии группы, качеству продуктовой экосистемы и потенциалу рынка: «Наш фокус — импортоопережение и международная экспансия: мы видим значимый потенциал на рынках Латинской Америки и Африки, где востребованы надёжные и конкурентоспособные технологические платформы».

