«Базис» идёт на IPO в декабре

ПАО «Группа Компаний «Базис» объявила о планах провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, в ходе которого инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам — российским технологическим холдингам, которые и дальше будут участвовать в акционерном капитале «Базис». Объём и ценовой диапазон предложения будут объявлены непосредственно перед началом букбилдинга в декабре 2025 года.

Как сообщается, РТК-ЦОД планирует сохранить за собой контролирующую долю в акционерном капитале «Базис» и продолжит участие в развитии её бизнеса. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.

Проведение IPO позволит «Базису» получить рыночную оценку стоимости бизнеса, расширить возможности для финансирования дальнейших проектов и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счёт доступа на рынок акционерного капитала. Также это позволит группе расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса; повысить узнаваемость Группы и уровень информированности о её продуктовом портфеле на рынке.

Также была утверждена программа долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала, в рамках которой миноритарные акционеры передали 5 % акционерного капитала для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента «Базиса».

«Базис» специализируется на разработке ПО управления динамической инфраструктурой (ПО УДИ). За 9 месяцев 2025 года выручка группы составила 3,5 млрд руб., продемонстрировав рост год к году на 57 %. Показатель OIBDA за этот период увеличился год к году на 42 % до 1,9 млрд руб. при рентабельности по OIBDA в размере 54 %. Чистая прибыль выросла на 35 % до 1,0 млрд руб.

Согласно исследованию iKS-Consulting, среднегодовой темп роста (CAGR) рынка ПО УДИ в период с 2024 года до 2031 года составит 16 %, опережая на 5 п.п. темпы роста всего российского рынка ПО. Объём рынка в денежном выражении в 2024 году составил 45 млрд руб. и, как ожидается, вырастет к 2031 году практически втрое до 130 млрд руб.

Российские разработчики являются главным драйвером рынка с опережающими темпами роста в 24 % (CAGR в 2024–2031 гг.). По оценке iKS-Consulting, рынок отечественных решений ПО УДИ увеличится с 24 млрд руб. в 2024 году до 106 млрд руб. в 2031 году, что означает рост доли российских разработчиков с 53 до 82 % от общего объёма рынка.

Драйверами роста рынка являются развитие облачной и гибридной ИТ-инфраструктуры, популяризация контейнеризированных сред разработки, совершенствование функциональности отечественных продуктов и продолжение миграции критической информационной инфраструктуры (КИИ) и крупного бизнеса на российское ПО. Также существенную роль на рост отечественного рынка ПО УДИ оказывает обязательное импортозамещение и переход объектов КИИ на российские решения к 2030 году.

«Базис» является крупнейшим разработчиком на российском рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой с долей 19 % в 2024 году. Группа лидирует на рынке ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры (серверная виртуализация и VDI), крупнейшем сегменте рынка ПО УДИ, с долей 26 %; занимает вторую позицию на рынке ПО контейнеризации с долей в 20 % и входит в Топ-3 на рынке ПО для резервного копирования среди российских вендоров. Также «Базис» является одним из ведущих вендоров средств защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры и ведущих разработчиков программно- определяемых хранилищ (SDS).

Все продукты «Базиса» включены в Единый реестр российского ПО и полностью соответствуют требованиям импортонезависимости, надежности и безопасности. Кроме того, ряд продуктов имеет сертификаты ФСТЭК IV уровня доверия.

Группа осуществляет продажи через более 230 дистрибьюторов и партнёров, включая 5 дистрибьюторов, более 200 системных интеграторов и более 30 технологических партнёров. Высокое функциональное соответствие экосистемы «Базиса» мировым стандартам создает основу для её выхода на зарубежные рынки. У группы уже есть соглашения с крупными иностранными партнёрами, в частности на рынке Бразилии. В средне- и долгосрочной перспективе приоритет отдан рынкам португалоговорящих стран Латинской Америки и Африки, включая Бразилию, Анголу и Мозамбик.

По состоянию на 30 сентября 2025 года общий штат «Базиса» составлял 434 сотрудника, из которых 86 % — ИТ-специалисты, отмечает компания.

Дополнительная информация о «Базисе», включая презентацию для инвесторов и эмиссионные документы, доступна на официальном сайте.

