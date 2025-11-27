Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2

Российская компания «Базис» сообщила, что её решение — платформа серверной виртуализации Basis Dynamix — легло в основу инфраструктуры, обеспечивающей работу ключевого компонента сетей 4G (LTE) мобильного оператора Т2 — ядра мобильной сети ёмкостью не менее 55 млн абонентских сессий на территории четырёх субъектов Российской Федерации.

Проект по импортозамещению с внедрением ядра мобильной сети отечественного производства был реализован «НТЦ ПРОТЕЙ» по заказу оператора Т2. Компания доработала своё решение «ПРОТЕЙ EPC» с учётом требований оператора к дополнительной функциональности и развернула его на серверах Т2 в виртуальной среде с использованием Basis Dynamix. Проект «Ядро мобильной сети 4G» от «НТЦ ПРОТЕЙ» был признан лучшим в номинации «Инновации в связи и телекоме» премии «Цифровые решения — 2025».

Решение было внедрено на базе телекоммуникационной облачной архитектуры (т.н. Telco Cloud) в соответствии с лучшими мировыми практиками, говорится в пресс-релизе. Там же сообщается, что решение «Базис» было выбрано как наиболее производительное и проверенное на высоконагруженных геораспределённых инфраструктурах ряда организаций, в частности, в сетях оператора связи «Ростелеком» и инфраструктуре «Газпромбанка».

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, отметил, что при выборе вендора оператор руководствуется не только функциональностью решений, и в первую очередь основывается на реальном опыте их внедрения и эксплуатации в сложной высоконагруженной инфраструктуре, а также на компетенции специалистов. Т2 уже заключила в 2024 году соглашение о переводе IT-инфраструктуры с иностранных систем виртуализации в экосистему «Базис». Однако работа над ядром мобильной сети, критически важной частью инфраструктуры сотовой связи, стала для компании первой в своём роде, отметил генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов.

