132 «динамических» Arm-ядра и 12 каналов памяти: Microsoft представила процессоры Cobalt 200 для облака Azure

Корпорация Microsoft анонсировала процессоры Cobalt 200 на архитектуре Arm, спроектированные специально для облачных платформ. Изделия, в частности, будут применяться в составе инстансов Azure следующего поколения. Первые серверы на базе Cobalt 200 уже запущены в дата-центрах Microsoft, а более широкое внедрение намечено на 2026 год.

Оригинальные чипы Cobalt 100 дебютировали в ноябре 2023 года. Они объединяют 128 ядер Armv9 Neoverse N2 (Perseus). Они развёрнуты уже в 32 регионах Azure. И Microsoft, и её клиенты успешно переносят на новые чипы часть своих нагрузок. В частности, после миграции производительность Microsoft Teams выросла на 45 %, теперь сервису требуется на 35 % меньше вычислительных ядер при обработке видео- и аудиостриминга. Среди крупных пользователей Cobalt 100 компания также называет Databricks и Snowflake.

При разработке Cobalt 200, как заявляет Microsoft, были оценены более 350 тыс. вариантов конфигурации. С помощью моделирования и ИИ были оценены различные комбинации компонентов — от ядер, кешей и памяти до питания, архитектуры отдельных узлов и целых стоек. Созданное в результате изделие по производительности более чем на 50 % превосходит решения первого поколения в реальных нагрузках Azure, данные о которых были собраны с помощью телеметрии, при сохранении энергоэффективности, говорит компания.

Cobalt 200 представляет собой SoC, состоящую из двух чиплетов. Каждый из них насчитывает 66 ядер с архитектурой Armv9.2 (Neoverse V3) и шесть каналов DDR. Таким образом, в общей сложности используются 132 ядра и 12 каналов памяти. Чипы получили 3 Мбайт L2-кеша в расчёте на ядро ​​и 192 Мбайт общего L3-кеша. Количество и тип линий PCIe/CXL не уточняется.

Одной из уникальных особенностей процессоров является индивидуальное динамическое регулирование напряжения и частоты (DVFS) для каждого ядра. Это означает, что каждое из 132 ядер может работать с разным уровнем производительности, обеспечивая оптимальное энергопотребление независимо от нагрузки. Изделия производятся по 3-нм техпроцессу TSMC.

При разработке Cobalt 200 особое внимание уделено безопасности. Применён специальный контроллер памяти с активированным по умолчанию шифрованием, которое практически не влияет на производительность. Кроме того, реализована архитектура Arm CCA (Confidential Compute Architecture) с поддержкой аппаратной изоляции памяти виртуальной машины от гипервизора и операционной системы хоста. Кроме того, компания внедрила в чипы блоки аппаратного ускорения компрессии и шифрования данных собственной разработки. Узлы с новыми чипами получили DPU Azure Boost и аппаратный HSM-модуль.

