«Базис» объявил ценовой диапазон для своего IPO — первого в ИТ-секторе России в этом году

ПАО «Группа компаний «Базис», российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, определило ценовой диапазон предстоящего первичного публичного предложения обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, который будет находиться в пределах 103–109 руб. за акцию. Соответственно, рыночная капитализация группы может составить 17–18 млрд руб. Индикативный объём размещения заявлен в размере 3 млрд руб.

В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам — российским технологическим холдингам, которые продолжат участвовать в акционерном капитале «Базис». При этом мажоритарный акционер группы, РТК-ЦОД (контролируется ПАО «Ростелеком»), продавать принадлежащие ему акции не планирует. Цена размещения будет установлена после сбора заявок, который пройдёт с 4 по 9 декабря 2025 года.

Торги начнутся 10 декабря 2025 года под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов, которые смогут подать заявку на приобретение акций через российских брокеров. Для поддержки котировок предусмотрен стабилизационный механизм объёмом около 10 % от размера предложения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Благодаря IPO «Базис» получит рыночную оценку стоимости бизнеса, а также возможности для финансирования дальнейших проектов и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счёт доступа на рынок акционерного капитала. Также это позволит группе расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса; повысить узнаваемость группы и уровень информированности о её продуктовом портфеле на рынке.

Генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов отметил, что после объявления о намерении провести IPO группа компаний наблюдает высокую заинтересованность рынка в её инвестиционной истории. «Мы видим, как инвесторы отмечают наше лидирующее положение на рынке, сильные финансовые результаты и устойчивое финансовое положение, подкреплённые высокой долей возобновляемой выручки, уникальностью продуктовой экосистемы на основе собственной кодовой базы и другими преимуществами, которые выгодно отличают нас от других инвестиционных предложений на ИТ-рынке», — сообщил он.

«Базис» занимает лидирующие позиции на российском рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой с долей 19 % в 2024 году, также лидируя в сегменте виртуализации ИТ-инфраструктуры с долей 26 %. Также «Базис» является одним из ведущих вендоров средств защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры и ведущих разработчиков программно-определяемых хранилищ (SDS).

Выручка группы за 2022–2024 годы выросла с 1,7 до 4,6 млрд руб. (CAGR — 67 %), OIBDA — до 2,8 млрд руб. при рентабельности 62 %. За девять месяцев 2025 года её выручка выросла год к году на 57 %, достигнув 3,5 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 35 % до 1,0 млрд руб.

