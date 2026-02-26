Компания «Базис», специализирующаяся на разработке ПО для организации динамической инфраструктуры, создания виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, сообщила консолидированные финансовые результаты по стандартам МСФО за 2025 год.

Выручка «Базиса» выросла год к году на 37 % до 6,3 млрд руб., что соответствует прогнозу компании, предоставленному в ноябре 2025 года. Рост выручки был достигнут за счёт увеличения продаж лицензий и роста числа подписок. Доля выручки от лицензий и подписок составила 91 %, в то время как на техническую поддержку приходится 8 % в объёме выручки, а на прочие услуги — около 1 %.

При этом выручка от флагманских продуктов, включая решения для серверной виртуализации и виртуализации рабочих мест, выросла на 22 % до 4,2 млрд руб. Выручка от комплементарных решений, дополняющих экосистему продуктов «Базиса», выросла на 83,6 %, с 1,1 до 2,0 млрд руб., в результате чего их доля в выручке увеличилась с 24 до 32 %. К комплементарным продуктам относится ПО в области контейнеризации, резервного копирования, защиты виртуальных сред, автоматизированной миграции, а также программно-определяемых хранилищ (SDS) и сетей (SDN) и другие решения.

Чистая прибыль выросла на 8,6 % до 2,22 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 35 % в сравнении с 44 % годом ранее. Количество клиентов выросло на 19 % до 248, а персонал увеличился на 37 % до 500 человек. В 2026 году компания ожидает увеличения выручки на 30–40 %.

«Ключевым драйвером нашего роста в 2025 году стала последовательная реализация стратегии развития продуктовой экосистемы. Она заключается в совершенствовании флагманских продуктов и масштабировании комплементарных решений, доля которых в выручке превысила треть от всех доходов компании», — заявил глава ПАО «ГК «БАЗИС». Он подчеркнул, что 38 % выручки компании составили рекуррентные продажи, «что делает рост более качественным и устойчивым в долгосрочной перспективе, сглаживает сезонность и обеспечивает предсказуемость денежных потоков».

