Приглашаем на ТБ Форум 2026: РБПО-сообщество ФСТЭК России и ИСП РАН, ключевые дискуссии индустрии и главные регуляторные ориентиры

18–20 февраля на ТБ Форуме 2026 соберутся ведущие инженеры, архитекторы безопасности, DevSecOps-команды и руководители ИТ-направлений — обсудить практику безопасной разработки, регуляторные изменения и реальные кейсы внедрения. Особый акцент — на событиях, формирующих индустриальную повестку и инженерные подходы ближайших лет. Расписание программы →

Флагманское событие Форума — конференция «Актуальные вопросы защиты информации» от ФСТЭК России (19 февраля). Регулятор представит развитие требований приказа №117, подходы к сертификации и планы на 2026 год, а практики рынка — реальные кейсы внедрения СЗИ, пентеста, защиты цепочек поставок и индустриальных систем.

Отдельный насыщенный день программы — День РБПО-сообщества ФСТЭК России и ИСП РАН (20 февраля), где стратегическим партнером выступает ПАО «ГК "Базис». Сообщество объединяет практиков безопасной разработки — от культуры и инженерного управления до автоматизации pipeline, CI/CD, DevSecOps, supply chain security и метрик доверия как источника бизнес-ценности.

Это не просто конференция, а «драйвовая» встреча единомышленников с докладами только по приглашению: без продаж и маркетинга — реальные «радости и горести» внедрения, практический опыт и честные разборы от инженеров для инженеров.

В основном треке выступят эксперты ПАО «ГК "Базис», ИТ-экосистемы «Лукоморье», ООО «РТК ИТ», АО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ», ООО «БАЗАЛЬТ СПО» и других уважаемых в сообществе технологических компаний.

Отдельное внимание — практическим кейсам внедрения процессов РБПО, управлению изменениями и инженерной автоматизации.

Ключевое событие дня — круглый стол "РБПО. Долгая дорога — эффективный бизнес" с участием представителей ФСТЭК России, Органа по сертификации РБПО ИСП РАН и лидеров индустрии.

Участники обсудят, как компании научились зарабатывать на инженерных процессах, запускать новые направления, повышать эффективность и качество разработки, и превращать безопасность и надежность в конкурентное преимущество. Фокус на практическом опыте, технологиях и бизнес-first подходе: что работает, что масштабируется и как РБПО становится драйвером роста.

Параллельно пройдет мастер-трек РБПО — глубокие практические разборы инструментов и методик: управление разработкой в ИТ-экосистеме «Лукоморье» от ООО «РТК ИТ ПЛЮС», защита цепочки поставок и DevSecOps-пайплайны, автоматизация безопасной разработки, статанализ и фаззинг, а также мастер-класс ИСП РАН «Дизайн и использование MLSecOps платформы» — как объединить MLOps-инструменты и проверки доверия моделей в единый безопасный CI для ML.

ТБ Форум — это не только насыщенная программа, но и сильные инженерные клубы: обсуждения FinDevSecOps-подходов, обмен опытом между командами, знакомства с сообществом и живой диалог с регулятором.

Отличная возможность для ведущих инженеров и руководителей войти в профессиональную среду, где сейчас формируются новые практики безопасной разработки.

Регистрация бесплатная: https://www.tbforum.ru/.

Реклама | ООО "БАЗИС" ИНН 7731316059 erid: F7NfYUJCUneTUxGwDgNS

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: