Система визуализации «Графиня» получила модульную архитектуру и средства трансформации данных

Компания «Лаборатория числитель» выпустила крупное обновление платформы «Графиня», предназначенной для визуализации, мониторинга и анализа данных и выступающей в качестве альтернативы Open Source-инструменту Grafana.

Представленный отечественным разработчиком программный продукт создан с нуля и не использует код Grafana, сохраняя знакомую пользователям логику работы при расширенных возможностях и повышенной стабильности. «Графиня» позволяет в реальном времени отслеживать состояние корпоративных IT-сервисов, быстро выявлять и локализовывать проблемы, предоставлять наглядные аналитические панели для оперативного принятия бизнес-решений.

Ключевое изменение релиза — новая архитектура, позволяющая всем желающим создавать и разрабатывать свои модули для системы, с возможностью сбора данных из любых источников и собственной визуализацией. Так, в системе появился первый компонент «Ресурсно-сервисная модель» для взаимодействия с платформами мониторинга. В дополнение к этому «Графиня» получила средства трансформации данных, позволяющие преобразовать «сырые» данные перед тем, как они будут визуализированы, улучшенные виджеты, поддержку новых переменных, расширенные возможности конструктора и редактора, а также прочие доработки.

Система «Графиня» зарегистрирована в реестре Минцифры России и может использоваться для реализации проектов импортозамещения программного обеспечения.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: