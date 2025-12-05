Российская система мониторинга ЦОД Datcheck дополнилась ИИ-модулями для прогнозирования сбоев

Занимающаяся разработкой и производством модульных центров обработки данных компания «Датарк» совместно с научной командой Уральского федерального университета завершила работу над модулями предиктивной аналитики системы мониторинга ЦОД Datcheck, в основу которых положены технологии машинного обучения и искусственного интеллекта на базе нейронных сетей.

Datcheck представляет собой программно-аппаратный комплекс, осуществляющий сбор, хранение, обработку, передачу и представление информации о параметрах среды и инженерных системах дата-центра в удобном для пользователя виде. Система оперативно и заблаговременно уведомляет об аварийных ситуациях и может функционировать с оборудованием различных производителей. Решение поддерживает промышленные протоколы OPC UA/DA/HDA, Modbus RTU/TCP, BACNet, Profinet, Omron FINS, Mitsubishi SLMP, МЭК61850, МЭК 60870-5-104, сетевые протоколы SNMP, MQTT, HTTP, JSON, Syslog, а также работу с промышленными ПК на базе Linux, программируемыми логическими контроллерами ПЛК-120, модулями удалённого ввода/вывода МВ210, МУ210, контрольно-измерительными приборами и преобразователями интерфейсов российского производства.

По заверениям разработчика, включённые в состав Datcheck ИИ-модули предиктивной аналитики позволяют прогнозировать потенциальные сбои и аварии раньше на 6–10 суток до того, как они произойдут.

«Мы находимся в точке, где становится недостаточно иметь систему классического мониторинга. Внезапный отказ системы инженерного оборудования в дата-центре может привести к миллионным убыткам из-за простоя IT-инфраструктуры. Наша цель — не просто зафиксировать сбой, а не дать ему случиться», — отмечает «Датарк».

В настоящий момент обновление автоматизированной системы мониторинга и управления ЦОД Datcheck с поддержкой технологий ИИ находится на завершающей стадии закрытого тестирования.

