Akash Systems начала поставки первых в мире GPU-серверов с алмазным охлаждением

Компания Akash Systems, базирующаяся в Сан-Франциско (Калифорния, США), объявила о начале поставок первых в мире ИИ-серверов, оснащённых системой алмазного охлаждения Diamond Cooling. Заказчиком выступил NxtGen AI PVT Ltd — крупнейший в Индии государственный облачный провайдер.

Технология Diamond Cooling основана на применении синтетических алмазов. Этот материал обладает самой высокой теплопроводностью из всех известных соединений. Akash Systems подчёркивает, что синтетические алмазы способны отводить тепло от чипов в пять раз эффективнее по сравнению с медью, что открывает качественно новые возможности в плане охлаждения современного оборудования высокой плотности для дата-центров, ориентированных на задачи ИИ и НРС.

Akash Systems поставляет серверы на базе NVIDIA H200, для охлаждения которых применяется система Diamond Cooling. В отличие от стандартных ЦОД, оборудование в которых функционирует при температурах от +24 до +29 °C, серверы с технологией Diamond Cooled способны обеспечивать максимальную производительность при температуре окружающей среды до +50 °C. Благодаря этому снижаются общие требования к системам охлаждения дата-центров, что позволяет уменьшить эксплуатационные расходы.

Среди одного из ключевых преимуществ Diamond Cooling разработчики называют устранение теплового троттлинга: это обеспечивает наилучшее быстродействие при выполнении ресурсоёмких задач, таких как обучение больших языковых моделей (LLM) и инференс. Кроме того, достигается повышение производительности (Флопс/Вт) до 15 % на каждый сервер. Плюс к этому существенно сокращается общее энергопотребление ЦОД, поскольку отпадает необходимость в интенсивном охлаждении.

«Система Diamond Cooling решает две самые сложные проблемы в гонке ИИ — повышение энергоэффективности и сокращение капиталовложений. В ситуации, когда увеличение вычислительной мощности на 1–2 % имеет большое значение, повышение на 15 % фактически меняет правила игры», — говорит доктор Феликс Эджекам (Felix Ejeckam), соучредитель и генеральный директор Akash Systems.

