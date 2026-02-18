Adani вложит $100 млрд в создание 5 ГВт «зелёных» ИИ ЦОД в Индии

Индийский конгломерат Adani увеличил планы строительства дата-центров в Индии более чем вдвое. На днях компания анонсировала планы вложить $100 млрд в возведение готовых к ИИ-нагрузкам ЦОД гиперскейл-уровня, снабжаемых возобновляемой энергией — к 2035 году, сообщает Datacenter Dynamics.

Подробности пока почти неизвестны, но компания отметила, что расширенный план основан на существующих портфолио и плане совместного предприятия AdaniConneX совокупной мощностью 2 ГВт. Теперь общая запланированная мощность составляет 5 ГВт, энергетическая составляющая будет реализована за счёт комбинации возобновляемой энергии и питания от магистральных линий электропередачи.

Adani объявила, что дальнейшая экспансия опирается на знаковые партнёрские соглашения с Google о строительстве кампуса ИИ ЦОД в Вишакхапатнаме (Visakhapatnam) гигаваттного уровня, а также дополнительных кампусов в Нойде (Noida). Также заключён договор с Microsoft — речь идёт о строительстве кампусов в Хайдарабаде (Hyderabad) и Пуне (Pune). Дополнительно компания сообщила, что намерена углублять партнёрство в сфере ЦОД с индийским гигантом электронной коммерции — компанией Flipkart, с планами построить второй ИИ ЦОД. Ведётся обсуждение с прочими крупными игроками IT-рынка, стремящимися обзавестись крупными кампусами в Индии.

По словам Adani Group, мир вступает в эру «интеллектуальной революции», более глубокой, чем любая научно-техническая революция прежде. Страны, сумевшие обеспечить баланс энергетики и вычислений, будут формировать облик следующего десятилетия, а Индия находится в уникальной позиции, позволяющей занять одну из ведущих ролей в этом.

Adani сообщает, что компания, опираясь на опыт в сфере ЦОД и «зелёной» энергетики, расширяет деятельность в стремлении «охватить» полный пятиуровневый ИИ-стек с акцентом на обеспечение индийского технологического суверенитета. В компании рассчитывают, что страна будет не только обычным потребителем в эпоху ИИ, но и создателем, строителем и экспортёром «интеллектуальных» технологий.

Утверждается, что группа также инвестирует $55 млрд в расширение портфолио возобновляемой энергетики, включая строительство крупнейшего в мире аккумуляторного энергохранилища (BESS) и создание солнечного/ветряного проекта в Хавде (Khavda) — 10 ГВт мощностей уже функционируют.

Дополнительно индийский конгломерат намерен участвовать в инвестициях в местные партнёрства, предполагающие строительство компонентов критической инфраструктуры, включая трансформаторы высокой мощности, передовую электронику для силовых систем, электросетевые системы, инверторы и промышленные системы терморегулирования.

AdaniConneX представляет собой совместное предприятие Adani Enterprises и EdgeConneX. Впервые его создание анонсировали в феврале 2021 года, ранее компании рассчитывали построить в Индии ЦОД гиперскейл-уровня мощностью 1 ГВт. На сегодня предприятие реализует проекты в Ченнаи, Нойде, Визаге, Хайдарабаде, Пуне и Мумбаи. Стоит отметить, что в начале февраля 2026 года Индия объявила налоговые каникулы на 20 лет для гиперскейлеров, готовых использовать местные ЦОД для обслуживания зарубежных облачных клиентов.

