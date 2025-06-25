Недоступность ИИ-инфраструктуры усилит цифровое, экономическое и политическое неравенство

Искусственный интеллект становится основой глобальных инноваций, поэтому для развития стран наличия одних только талантов и идей мало, важно и наличие оборудование для работы с ИИ. Согласно исследованию учёных из Оксфордского университета, всего три десятка стран в мире обладают специализированными ИИ ЦОД, причём расположены они преимущественно в Северном полушарии планеты. Большинство же доступа к подобным технологиям не имеет, передаёт Tech Republic.

В докладе подчёркивается, что только в США и Китае эксплуатируются более 90 % ИИ ЦОД. Американские техногиганты, включая AWS, Microsoft и Google, управляют 87 крупными ИИ ЦОД по всему миру, китайские компании — 39 площадками, а европейские — всего шестью. Африка, Южная Америка и Россия на карте фактически не отмечены, хотя в России ИИ-суперкомпьютеры есть. Кроме того, Гонконг и Тайвань посчитаны как отдельные страны.

Так или иначе, более чем в 150 странах мира полноценная инфраструктура ИИ ЦОД отсутствует полностью, а без доступа к таким технологиям они рискуют отстать в освоении ИИ, в научных исследованиях и в экономическом развитии. Есть и ещё один важный фактор — технологический суверенитет. Многие государства вынужденно полагаются на мощности иностранных IT-гигантов, аренда которых обходится дорого, да и находятся они в чужой юрисдикции. Для стартапов и исследователей из ряда регионов Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии это большая проблема.

По словам президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), эра ИИ может усугубить отставание Африки. Так, в Кении стартапы вроде Qhala разрабатывают ИИ-модели на африканских языках, но без местных ЦОД они вынуждены арендовать мощности на зарубежных серверах. Для сравнения: один только Институт Кемпнера (Kempner Institute) Гарвардского университета обладает большей вычислительной мощностью, чем все африканские ИИ-объекты вместе взятые.

Подобное неравенство ведёт к печальным последствиям для слабых в технологическом отношении стран. Так, в Аргентине учёные жалуются на регулярный отъезд лучших студентов в США и Евросоюз для получения доступа к вычислительным мощностям. Проблема не просто техническая, поскольку без доступа к ИИ ЦОД страны лишаются инноваций, инвестиций и талантов. Например, некоторые страны открещиваются от сотрудничества с Китаем, чтобы не попасть под давление США.

Впрочем, действительно и обратное — в Африке политики ведут переговоры с Huawei о переделке существующих ЦОД для размещения китайских ускорителей в попытке избавиться от зависимости от американской NVIDIA. Как отмечают исследователи, в недалёком будущем производители вычислительной техники смогут получить влияние, сопоставимое с тем, какое имеют поставщики нефти.

Для того, чтобы преодолеть цифровое неравенство, Индия субсидирует создание собственной суверенной ИИ-инфраструктуры, Бразилия намерена выделить на аналогичные задачи $4 млрд, а Евросоюз готовится инвестировать €200 млрд. В Африке местный бизнес продвигает проект строительства пяти ЦОД стоимостью $500 млн, хотя даже это удовлетворит лишь малую часть запросов.

Если раньше цифровое неравенство выражалось в неравномерном доступе к телефонным линиям или интернету, то теперь речь идёт о том, кто контролирует ИИ-инфраструктуры или распределение поставок её компонентов. Разрыв не только технологический, но и экономический и даже политический.