В ВТБ призвали к партнёрству с Китаем для развития суверенного ИИ

Развивать суверенные технологий ИИ в России, включая использование больших языковых моделей (LLM) и вычислительных мощностей, необходимо в партнёрстве с дружественными странами, прежде всего, с Китаем, заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ. Он подчеркнул, что при этом важно учитывать необходимость защиты данных россиян, которые используются при обучении ИИ.

Топ-менеджер отметил, что открытые LLM, разработанные китайскими компаниями, работают «чуть лучше», чем российские модели, но их использование несёт определенные риски для технологического суверенитета, так как они созданы за пределами России. Использование российских моделей, в частности, от «Яндекса» и Сбера, снимает часть этих рисков.

Вместе с тем топ-менеджер ВТБ считает, необходимо использовать лучшие технологии, чтобы не оказаться в числе отстающих: «Для того, чтобы наши модели были не хуже, мы стараемся обучать их на обезличенных данных. И считаем, что партнёрство с Китаем — это правильный возможный вариант, они действительно сейчас по многим направлениям лидируют». Это также относится к развитию суперкомпьютеров, необходимых для ИИ: «Если взять вычислительные мощности, которые есть за рубежом и которые есть у нас, понятно, что те суперкомпьютеры, которые сейчас работают, в первую очередь в США, многократно превышают те мощности, которые есть в России. И это тоже проблема».

Он добавил, что в рамках кооперации уже запущены большие совместные лаборатории с китайскими коллегами. Также начинают осуществлять сборку серверов в России с китайскими GPU: «Это — будущее, так как без кооперации не обойтись. Мы большая и сильная страна, но есть другие большие и сильные страны, вместе с которыми мы достигнем больших результатов».

Также было отмечено, что применение ИИ-технологий в финансовом секторе усложняется в связи с необходимостью выполнения требований по соблюдению банковской тайны и защите персональных данных. Поэтому, для того чтобы использовать самые эффективные и популярные большие языковые модели, но при этом не допустить утечку данных, в ВТБ используют их on-premise, ограничивая их применение защищённым банковским контуром. «На сегодняшний день к такому режиму работы готовы наши российские большие языковые модели, в том числе YandexGPT и GigaChat», — сообщил топ-менеджер.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: