Gartner: суверенное облако могут позволить себе только США и Китай, но не Европа

По словам вице-президента Gartner Дугласа Тумбса (Douglas Toombs), создать полностью суверенное облако за пределами США или Китая не представляется возможным. Лишь они располагают необходимыми для этого технологиями, сообщает The Register. Соответствующее заявление Тумбс сделал на недавней конференции в Сиднее. В других странах заказчикам невозможно избежать взаимодействия с иностранными поставщиками.

По мнению эксперта, хотя американские поставщики облачных решений предлагают продукты, якобы не подпадающие под действие законов за пределами избранных клиентами стран, в конечном итоге облака принадлежат американским корпорациям, а это значит, что уверенно гарантировать полный суверенитет данных невозможно. В своё время Microsoft уже признала, что защитить пользователей от американских законов она попросту не в силах.

Gartner отмечает, что даже «локальные» облака вроде AWS Outposts/Dedicated Local Zone, Azure Local или выделенных облачных регионов Oracle периодически должны устанавливать связь с удалёнными серверами. Эксперт уверен, что попытки создавать суверенные облачные среды всё равно не увенчаются успехом. В пример приводятся европейские проекты Andromeda, Numergy и Gaia-X, которые позволили разве что подготовить несколько хороших научных докладов.

Тумбс также сослался на «Правило трёх и четырёх», выведенное в недрах Boston Consulting Group. Оно предполагает, что на стабильном конкурентном рынке не может быть более трёх значимых игроков, при этом доля рынка крупнейшего из них не более чем вчетверо больше доли самого мелкого. По словам Тумбса, в соответствии с этим правилом рынок облачных вычислений «стабилизировался» вокруг «большой тройки»: AWS, Google и Microsoft.

Впрочем, Тумбс допустил, что отдельные небольшие облачные платформы способны успешно развиваться, что позволит появиться суверенным поставщикам SaaS и соответствующих продуктов. Тем не менее, он считает, что даже решительные меры для перехода на локальные мощности не освободит их владельцев от зависимости от гиперскейлеров. В пример эксперт привёл медицинскую организацию из Нидерландов, уже попытавшуюся создать суверенную инфраструктуру — перебои в её работе начались после того, как поставщик «суверенного» решения (крупный облачный провайдер) сам столкнулся со сбоем в своём облаке.

У европейских структур уже возникли опасения, что американские облачные провайдеры однажды способны покинуть европейскую экосистему, поставив клиентов перед необходимостью поспешной и рискованной миграции. В Gartner утверждают, что «усиление геополитической напряжённости» заставит клиентов гиперскейлеров пересмотреть свои стратегии, а пока немногие всерьёз задумываются о разработке стратегии выхода из чужих облаков, пользователи чрезвычайно привязаны к существующей системе.

В Gartner отмечают, что отсутствие стратегии выхода из чужих облаков — одна из десяти крупных ошибок, допускаемых пользователями наряду с началом использования облаков с критически важным и сложным ПО вроде ERP. Кроме того, большой ошибкой будет предполагать, что облако подходит для любых приложений, и ожидать, что каждое приложение получит все преимущества облачной инфраструктуры — от снижения затрат до отказоустойчивости.

Также подчёркивается, что глупо предполагать, что переход на мультиоблачную среду повысит надёжность доступа к сервисам. Для этого необходимо сначала решить сложную и дорогую задачу переносимости приложений между облаками. Подчёркивается, что мультиоблачные решения стоит использовать не для страховки от сбоев, а преимущественно для доступа к наиболее привлекательным функциям и сервисам каждого из них.

На днях сообщалось, что Евросоюз рассматривает правовые нормы, ограничивающие обработку конфиденциальных данных ЕС американскими облачными провайдерами. В частности, Еврокомиссия должна представить пакет мер, укрепляющих стратегическую автономию блока государств в ключевых цифровых сферах. В апреле Еврокомиссия уже объявила тендер на €180 млн для реализации четырёх европейских проектов в сфере суверенных облачных вычислений. Тем не менее, пока американские гиперскейлеры годами доминируют на европейском облачном рынке. Более того, по оценкам аналитиков, особенно надеяться на изменение ситуации и не стоит.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: