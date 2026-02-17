Облачный стартап Policliud из Франции поделился планом развернуть сотни периферийных суверенных дата-центров в следующие пять лет, сообщает Datacenter Dynamics. В ходе мероприятия World AI Cannes Festival 2026 компания объявила о намерении построить около 1 тыс. микро-ЦОД к концу 2030 года с использованием более 250 тыс. ИИ-ускорителей.

Компания специализируется на малых «суверенных» проектах дата-центров, но на текущий момент ввела в эксплуатацию лишь восемь из них — во Франции, в странах, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) и США. По данным компании, фактически речь идёт о контрактах на сумму около €10,5 млн ($12,44 млн) и использовании 1,2 тыс. ИИ-ускорителей. В 2026 году Policloud намерена ввести в эксплуатацию 100 ЦОД в 2026 году с суммарно более чем 25 тыс. ИИ-ускорителей.

Компания применяет модульные микро-ЦОД без водяного охлаждения, расположенные как можно ближе к источнику данных. Это контейнерные дата-центры, вмещающие до 400 ускорителей на каждый модуль, площадью до 100 м2 и мощностью до 500 кВт. ЦОД используют распределённую облачную платформу Hivenet. Детали об используемых ИИ-ускорителях и вспомогательном оборудовании пока не раскрываются.

Компания основана Дэвидом Гурле (David Gurlé), бывшим топ-менеджером Microsoft и основателем коммуникационной платформу Symphony для бизнеса со сквозным шифрованием трафика. В июне 2025 года Policloud привлекла €7,5 млн ($8,8 млн) в ходе начального раунда финансирования, возглавленного Global Ventures. В нём также приняли участие MI8 Limited, OneRagtime и Национальный институт исследований в области цифровых наук и технологий Франции (INRIA), а также частные инвесторы.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: