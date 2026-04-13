Не рассчитали: переход вузов Миннесоты на Workday обошёлся вдвое дороже планируемого и привёл к ошибкам в начислении зарплат

Внедрение платформы управления персоналом и финансами Workday в системе университетов и колледжей Миннесоты MnSCU (Minnesota State Colleges and Universities) вместо упрощения работы привело лишь к проблемам, сообщает The Register. Выборочный аудит выявил ошибки в расчёте заработной платы преподавателям и другим сотрудникам, а также задержки с выплатами.

MnSCU объединяет 54 кампуса, 270 тыс. студентов, 14,2 тыс. преподавателей и других сотрудников. В 2019 году начался процесс закупки ПО для замены устаревшей ERP-системы Integrated Statewide Record System (ISRS). Новое ПО объединяет модули учёта финансов, расчёта зарплат, управления кадрами и студентами. На практике стало ясно, что использовать единую систему для всех задач, похоже, не удастся. По словам аудиторов OLA, в MnSCU знали о проблемах с начислением заработной платы ещё до внедрения платформы Workday, но после её внедрения проблемы усугубились.

Сейчас образовательная система штата вынужденно используют комбинацию Workday, устаревшей бухгалтерской системы для начисления зарплат и HR-платформу SEMA4. Согласно отчёту Office of the Legislative Auditor (OLA), выборочная проверка данных о 202 преподавателях и сотрудниках показала, что 19 из них неверно начислена зарплата. После дополнительной проверки выявлено ещё 38 пострадавших преподавателей. Попутно были выявлены и задержки с выплатами.

Первоначально бюджет программы перехода на новое ПО составлял $151,1 млн. После заключения контракта с Workday в 2020 году он до $242,7 млн. Планировалось, что системы управления персоналом и начисления заработной платы заработают в июле 2023 года, а «студенческая» составляющая — осенью 2026 года. К ноябрю 2024 года бюджет проекта вырос до $290,4 млн, а сроки реализации обеих подсистем сдвинулись на июль 2024 года и осень 2029 года соответственно.

С трудностями при реализации проектов Workday столкнулись и другие. Так, в 2024 году Айова расторгла договор на поставку финансового ПО Workday из-за «проблем в реализацией». В 2021 году Мэн обвинил Workday в безответственности при неудачной замене HR-системы стоимостью $54,6 млн. Теперь штат использует гибрид системы Workday со сторонним ПО. В Вашингтонском университете проект перехода на Workday растянулся на семь лет и обошёлся в $266 млн, что вызвало массовые протесты студентов, на плечи которых фактически легла повышенная финансовая нагрузка.

Workday в комментарии The Register отметила, что сотрудничала с «сотнями учреждений по всему миру» для внедрения своих облачных сервисов. Как и любой крупный технологический проект, переход от устаревших систем к современным централизованным решениям — сложный процесс. В подобных долгосрочных проектах в ходе внедрения часто изменяется объём работ, что может повлиять на стоимость и сроки. Кроме того, решение непредвиденных задач в проектах подобного масштаба — обычное дело. В декабре 2024 года Workday заявила, что более 90 % внедрений решений компании проходят успешно, а с учётом масштаба внедрений статистика для отрасли просто «беспрецедентная».

Между тем цена ошибок хорошо известна в Великобритании. Внедрение ERP-системы Oracle в течение многих лет фактически превратило в банкрота Бирмингем, раздув бюджет проекта до неприличных значений в сотни миллионов фунтов — запуск системы всё ещё откладывается. Кроме того, Почта Великобритании и Fujitsu перекладывают друг на друга вину за провальное внедрение ПО Horizon, в результате сбоев в котором пострадали сотни людей, а некоторые из них даже понесли уголовную ответственность.

