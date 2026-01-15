Бирмингем снова отложил перезапуск печально известной ERP-системы Oracle Fusion

Городской совет Бирмингема отложил повторный запуск печально известной ERP-системы Oracle Fusion, ставшей причиной многомиллионных расходов. В совете заявили, что сотрудникам нужно больше времени, чтобы адаптироваться к стандартным процессам вендора, сообщает The Register.

Очередные манипуляции с ПО в крупнейшем муниципалитете Евросоюза последовали за крайне неудачной попыткой внедрить в 2022 году в Бирмингеме Oracle Fusion для управления миллионными поступлениями налогоплательщиков и многомиллионными же расходами, фактически превратившей местные власти в банкротов. Общая стоимость перехода с SAP на Oracle увеличилась с заложенных изначально £19 млн до около £131 млн, а позже до £170 млн. С учётом потерь в результате неудачного внедрения речь идёт уже о £216,5 млн, хотя эксперты в самом начале предрекали крупные проблемы, ведущие к задержке платежей и накоплению долгов

В 2020 году муниципалитет запланировал заменить устаревшую систему SAP на стандартный вариант ПО Oracle. Тем не менее, проект подвергся усиленной кастомизации, включая внедрение системы сверки банковских счетов (Bank Reconciliation System), работу которой должным образом так и не смогли наладить. Когда изменения ПО практически парализовали работу системы, власти Бирмингема попытались заново внедрить решение Oracle «из коробки», а для банковских процедур было решено использовать стороннее ПО Income Management.

Замена должна была состояться в апреле, но недавно двое представителей муниципалитета заявили о переносе процедуры как минимум до лета. По результатам тестирования и оценки готовности ПО совет учёл мнение сотрудников и решил перенести дату ввода системы в эксплуатацию для снижения рисков и для того, чтобы гарантировать точность выплаты зарплат. Подчёркивается, что речь идёт лишь о переносе сроков, а не очередном «перезапуске». Хотя в мае 2024 года обслуживание школ исключили из обновлённого проекта, его стоимость продолжала расти.

По данным муниципальных властей, управленческие решения должны быть приняты позже в январе, а независимая экспертиза должна установить, готова ли программа к запуску. Местные политики уже предрекают, что муниципалитет придёт к местным выборам в мае без функционирующей финансовой системы. Сами представители совета утверждают, что необходимо убедиться в успешности повторного внедрения ПО, не стремясь обеспечить его к заданным датам в ущерб стабильности. Влияния на работу действующей системы новая не окажет, а сервисы продолжат функционировать так, как функционируют сейчас.

Бюджет на повторное внедрение системы включал резервные средства на случай изменений, поэтому роста расходов не ожидается. Внедрение будет проходить поэтапно, с независимой проверкой на согласованных заранее контрольных точках.

