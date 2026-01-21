70 тыс. серверов, 10 тыс. баз данных и 4,7 тыс. приложений: Dell готовит крупнейшую в своей истории модернизацию и унификацию внутренних IT-систем

В этом году Dell ожидают большие перемены, пишет ресурс Business Insider со ссылкой на служебную записку Джеффа Кларка (Jeff Clarke), главного операционного директора и вице-председателя Dell. Кларк предупредил, что предстоят радикальные изменения в рамках концепции One Dell Way («Единый подход Dell»), которая станет «самой масштабной трансформацией в истории компании», направленной на борьбу с разрозненностью ИТ-инфраструктуры, разрушение барьеров между подразделениями и более эффективное, автоматизированное и быстрое объединение приложений и данных.

По словам Кларка, уже в мае компания запустит стандартизированные процессы почти во всех своих подразделениях и единую корпоративную платформу. Модернизация в рамках One Dell Way «объединит наши данные, устранит разрозненность, оптимизирует наши программные приложения и даст нам основу для работы как единой взаимосвязанной компании», — сказал он. Заменив существующую разрозненную систему приложений, серверов и баз данных, Dell обеспечит «бесперебойный поток данных, меньшее количество повторяющихся задач, более быстрое принятие решений и больше времени для работы, которая действительно приносит результаты», утверждает вице-председатель компании.

Представитель компании сообщил Business Insider, что «One Dell Way — это инициатива по трансформации, призванная упростить процессы, стандартизировать системы и использовать автоматизацию для создания более взаимосвязанной и эффективной организации».

Кларк предупредил, что вместо постепенного перехода новая платформа будет запущена в один день, 3 мая, для подразделения Dell Client Solutions Group (CSG), поставляющего ПК и ноутбуки, а также для финансового отдела, отделов поставок, маркетинга и продаж, а также отдела управления доходами, сервисного отдела и отдела кадров. А в августе за ними последует подразделение Infrastructure Solutions Group (ISG), занимающееся поставкой серверов, СХД и сетевого оборудования.

Ранее Business Insider сообщал, что Dell реализует секретный многолетний внутренний проект под кодовым названием Maverick. Начатый в ноябре 2024 года при участии консультантов Deloitte проект Maverick призван привести в порядок внутреннюю ИТ-среду компании, включающую 70 тыс. серверов, 10 тыс. баз данных и 4,7 тыс. приложений, созданных за четыре десятилетия, в том числе после приобретения EMC в 2015 году. Эти системы обеспечивают бэкенд для бизнес-подразделений Dell CSG и ISG. Этот шаг объясняется необходимостью для Dell значительно ускорить генерацию внутренних бизнес-показателей и принятие решений в эпоху ИИ, пишет Blocks & Files.

Рост бизнеса Dell в 2024 финансовом году замедлился, упав до $88,43 млрд, увеличившись до $95,6 млрд в 2025 финансовом году благодаря росту доходов ISG в последних двух кварталах, что всё же ниже пика, достигнутого в 2023 финансовом году в размере $102,3 млрд.

Изначально поэтапный переход на Project Maverick был запланирован для CSG на февраль, а для ISG — на май этого года. Затем сроки перехода для CSG и ISG были сдвинуты на три месяца. Внутренние системы имеют решающее значение для финансового учёта и отчётности Dell, отметил Blocks & Files. Два масштабных перехода на новые технологии — это операция с высокими ставками. Компания не захочет, чтобы её бизнес-процессы были затруднены изменениями, призванными их улучшить и снизить расходы. Также она не захочет, чтобы это негативно отразилось на её квартальной и годовой отчётности для SEC.

