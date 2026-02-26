Первый в мире трансатлантический оптоволоконный кабель TAT-8 демонтируют через 37 лет после прокладки

Компания Subsea Environmental Services начала демонтаж легендарного кабеля Trans-Atlantic Telephone 8 (TAT-8). Это первый в мире трансатлантический оптоволоконный кабель, проложенный AT&T, British Telecom и France Telecom его уже начали поднимать со дна вблизи побережья Португалии, сообщает Tom’s Hardware.

По информации Wired, кабель ввели в эксплуатацию 14 декабря 1988 года и прекратили его использование ещё в 2002 году — на тот момент была выявлена неисправность, устранение которой сочли экономически нецелесообразной. Более 20 лет кабель просто лежал на дне. В ходе реконструкции комплекс Bell Labs в Нью-Джерси (США) рабочие обнаружили в подвалах ещё 18 км кабеля TAT-8, который применялся в первых морских испытаниях.

TAT-8 стал восьмой по счёту трансатлантической кабельной системой за всю историю и первой использовавшей оптоволокно вместо медных кабелей. Всю доступную ёмкость в 280 Мбит/с «исчерпали» через 18 месяцев после запуска, а сам кабель стал образцом для последовавших решений аналогичного масштаба. На церемонии запуска писатель-фантаст Айзек Азимов выступил перед аудиторией Парижа и Лондона по видеосвязи, назвав событие «первым путешествием по морю на световом луче».

Подъём выполняет MV Maasvliet. Кабель приходится сматывать вручную в трюме судна, поскольку при сматывании машинным способом высока вероятность повреждения кабеля. Хотя TAT-8 и оптоволоконный, он содержит немало высококачественной меди, используемой в качестве силовых и структурных компонентов — каждые 40 км стояли регенераторы сигнала. Стальные элементы кабеля будут применять для производства ограждений, а полиэтиленовую оболочку переработают в Нидерландах для гранулирования с последующим производством непищевых пластмасс.

Помимо TAT-8 на дне морей и океанов находятся и другие кабели. Из приблизительно 2 млн км выведенных из эксплуатации элементов подводной кабельной инфраструктуры большая часть всё ещё покоится там, где была проложена. Всего три компании в мире специализируются на извлечении таких кабелей, одной из них является Subsea Environmental Services. Основной профиль её деятельности — извлечение и переработка кабелей. Таким образом расчищается дно для прокладки новых решений, что позволяет не занимать новые участки дна.

Утилизация телеком-кабелей становится всё актуальнее на фоне «зелёной повестки» и дефицита ресурсов. Например, ранее сообщалось, что британская BT (ранее British Telecom) получит более £100 млн от продажи своих устаревших медных кабелей. В конце 2024 года AT&T наконец удалила из озера Тахо (США) 48 т токсичного кабеля в свинцовой оболочке.

