Дефицит — не оправдание: Dell против б/у SSD в СХД

Dell предостерегла компании от повторного использования SSD на фоне острого дефицита флеш-памяти, связанного с бурным развитием ИИ-технологий. По словам компании, флеш-накопители изнашиваются со временем, а повторное использование старых носителей увеличивает вероятность ускоренного выхода из строя, недоступности, а в худшем случае катастрофической потери данных.

В связи с тем, что ситуация с дефицитом SSD может продолжаться в течение ближайших 12 мес. и даже более, VAST Data стала придерживаться стратегии Flash Reclaim, в рамках которой предполагается повторное использование клиентами накопителей, перемещая SSD из СХД её конкурента, например, Dell PowerScale, в шасси под управлением ПО VAST. Как утверждает VAST, её ПО позволяет лучше справляться с сокращением объёма данных и требует меньше места на SSD при защите от сбоев, что обеспечивает возможность хранения большего объёма данных.

Дэвид Ной (David Noy), вице-президент по управлению продуктами в Dell, ранее занимавший пост вице-президента по управлению продуктами в VAST Data, отметил, что предложенная VAST Data «переработка» флеш-накопителей как стратегия — отличный маркетинговый ход, но не более. «Это может звучать прагматично, но несёт в себе реальный риск. Для поставщиков ПО для хранения данных это признак того, что в отчаянные времена требуются отчаянные меры», — заявил он ресурсу Blocks & Files.

В отличие от поставщиков AFA, таких как VAST и Pure, Dell поддерживает многоуровневое хранение данных на устройствах All-Flash, гибридных и дисковых массивах. Это даёт гибкость и возможность задействовать меньше SSD. Ной утверждает, что у компаний, специализирующихся только на поставках AFA, мало места для манёвра при изменении рыночной конъюнктуры. Нет многоуровневого хранения, нет гибкости и нет запаса прочности на случай роста цен на флеш-память или увеличения сроков поставки.

«Мы не заставляем клиентов переходить на флеш-память. И это важно — особенно с учётом того, что цены на флеш-память растут быстрее, чем на жёсткие диски, в то время как дисковые накопители остаются в несколько раз более экономичными для больших объёмов данных», — заявил он.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: