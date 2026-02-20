StorONE обещает повысить экономическую эффективность использования SSD в девять раз

Компания StorONE анонсировала программу 9x ROI on Flash (девятикратная окупаемость инвестиций во флеш-память), которая призвана повысить экономическую эффективность использования SSD в рамках платформ хранения данных. Данная инициатива является ответом на сформировавшийся дефицит чипов NAND, который приводит к росту стоимости твердотельных накопителей.

Идея 9x ROI on Flash заключается в применении специального ПО для интеллектуального перераспределения файлов между различными уровнями. В частности, важные «горячие» данные хранятся на дорогих SSD, которые обеспечивают быстрый доступ и высокие скорости чтения/записи. Вместе с тем «холодные» данные, которые используются нечасто или вообще архивируются, переносятся на менее производительные, но в то же время более доступные HDD. В результате, обеспечивается оптимальный баланс между быстродействием и стоимостью СХД.

В отличие от подходов, основанных на дедупликации или сжатии, решение StorONE повышает эффективность благодаря автоматическому перераспределению информации между уровнями в реальном времени в зависимости от выполняемых задач и характера доступа. Таким образом, не создаётся дополнительная нагрузка на ресурсы CPU и памяти, связанная с компрессией.

Генеральный директор StorOne Гал Наор (Gal Naor) отмечает, что предложенная система направлена на устранение узкого места, связанного с использованием флеш-памяти, и предоставление организациям возможности эффективно наращивать ресурсы хранения без чрезмерных затрат на закупку SSD. Технология доступна в рамках программной платформы StorONE v3.9.

Нужно отметить, что схожие решения предлагают и другие компании. Так, VDURA недавно анонсировала инициативу Flash Relief Program, которая призвана снизить общую стоимость владения (ТСО) платформами хранения благодаря использованию гибридной архитектуры на основе SSD/HDD. Утверждается, что по ёмкости и быстродействию такие хранилища не уступают массивам VAST Data и WEKA при значительно меньших финансовых затратах.

