SSD для корпоративных клиентов теперь в 16 раз дороже, чем HDD

Поставщик СХД для HPC и ИИ ЦОД — компания VDURA заявила, что ценовая пропасть между SSD и HDD корпоративного уровня расширяется, поскольку цены на твердотельные накопители растут значительно быстрее, чем на жёсткие диски, сообщает Blocks & Files. Новая информация, в частности, должна положить конец рассуждениям о том, что SDD окончательно вытеснят HDD, о чём так мечтает Pure Storage, по крайней мере, до тех пор, пока цены на NAND-память значительно не упадут.

VDURA полагает, что критические изменения рынка особенно отразятся на ИИ, HPC и других средах с интенсивным использованием данных, где требования к производительности памяти не изменятся даже по мере роста цен. Компания ежеквартально публикует т.н. Flash Volatility Index (FVI) и Storage Economics Optimizer Tool для мониторинга изменений цен на SSD и HDD и помогает клиентам хотя бы отчасти компенсировать стремительный рост цен на твердотельные накопители.

По данным VDURA, со II квартала 2025 года по I квартал 2026 цена 30-Тбайт TLC SSD выросла на 257 %, с $3062 до $10 950, а цены на HDD за тот же период выросли на 35 %, что расширило ценовой разрыв. Так, разница в цене TLC SSD и HDD выросла с 6,2 раза во II квартале 2025 года до 16,4 раза в I квартале 2026-го, а в случае QLC SSD — в 14,2 раза. В результате значительно выросли риски для All-Flash архитектур. Утверждаются, что отправленные несколько месяцев назад коммерческие предложения теперь требуют полного пересмотра бюджетов.

The Flash Volatility Index помогает отследить, как изменения в цепочке поставок флэш-накопителей ведут к изменению цен на реальном розничном рынке и как это сравнимо с рынком HDD. Storage Economics Optimizer Tool позволяет клиентам моделировать общую стоимость системы с учётом различных архитектур хранения, целевых показателей производительности и др.

VDURA использовала Storage Economics Optimizer Tool для оценки воздействия волатильности цен флеш-накопителей для распространённых архитектур хранилищ на 25 Пбайт, обеспечивающих скорость передачи данных 1 Тбайт/с. По данным на II квартал 2025 года, хранилище, использовавшее исключительно SSD, предполагало годовые затраты в размере $8,50 млн. К I кварталу 2026 года та же конфигурация подорожала до $24,54 млн, рост составил 189 %, в основном из-за роста цен на SSD.

При этом утверждается, что архитектуры, комбинирующие использование SSD и HDD, позволяют значительно снизить рост цен и эффект от возможного неожиданного скачка цен на рынке твердотельных накопителей, с сохранением необходимых уровней производительности.

В докладе FVI отражается усугубляющееся ценовое давление по всем уровнями инфраструктурного стека. Со II квартала 2025 года по I квартал 2026 года цены на оперативную память (DRAM) взлетели на 205 %, рост обусловлен высоким спросом на системы на основе ИИ-ускорителей, требующие больших объёмов памяти. Высокоскоростные сетевые компоненты столкнулись с похожими ограничениями, что дополнительно сказывается на цене систем. Особенно это затратно для вариантов с большим количеством узлов.

Согласно данным из доклада FVI, многолетние договоры о покупке компонентов гиперскейлерами фактически заблокировали значительную часть мощностей для производства SSD до конца 2026 г. В то же время крупномасштабные инфраструктурные ИИ-проекты продолжают «поглощать» оставшиеся поставки. По оценкам экспертов, ценовое давление может сохраниться и в 2027 году и позже.

Как заявляют в VDURA, после десятилетия относительно стабильного ценообразования на NAND-память, правила изменились. Лидерам рынка инфраструктуры требуются реальные данные о том, что происходит и планировать деятельность в соответствии с существующими трендами.

