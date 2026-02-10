Hitachi рассматривает продажу поставщика СХД Hitachi Vantara за $1,3 млрд

Японский транснациональный конгломерат Hitachi намерен продать своё подразделение, предлагающее решения для хранения и анализа данных. Для Hitachi Vantara рассчитывают найти покупателя, готового выложить до ¥200 млрд ($1,3 млрд), сообщает Bloomberg.

Компания уже наняла консультанта по продажам и передала материалы о бизнесе Hitachi Vantara заинтересованным сторонам, вероятным потенциальным покупателем называется какая-либо частная акционерная компания. По имеющимся данным, сама Hitachi намерена сосредоточиться на более маржинальном бизнесе, чем Hitachi Vantara, вроде инициатив, связанных с передачей энергии и цифровой трансформацией.

Сегодня в сферу интересов Hitachi входит энергетика (атомные и иные системы генерации, а также системы передачи), транспорт (поезда и автомобильные платформы), промышленность (индустриальное оборудование), измерительные и аналитические системы, здравоохранение, системы для зданий — лифты и эскалаторы, а также многие бизнесы, связанные с цифровыми решениями. Конечно, попадает туда и бизнес, связанный с хранением и управлением данных, включая Hitachi Vantara.

Имеется два номинально независимых подразделения Hitachi Vantara — Hitachi Vantara Ltd. в Японии и Hitachi Vantara LLC в США. Выручка Hitachi в 2025 финансовом году включала ¥475 млрд от подразделения IT Products, рост составил 7 % год к году, к этим средствам относится и выручка, связанная с СХД. Показатель EBITDA подразделения IT Products составлял 4,4 %, против 14,8 % для «материнского» бизнеса Digital Systems and Services. По данным Westgrove Research, совокупная годовая выручка бизнеса Hitachi Vantara составила ¥300 млрд ($1,95 млрд).

Корнями бизнес Hitachi Vantara уходит в 1989 год, когда Hitachi и EDS приобрели National Advanced Systems у National Semiconductor и назвали новый бизнес, связанный с хранением данных, Hitachi Data Systems (HDS). Hitachi выкупила EDS в 1999 году. В результате череды дальнейших изменений в 2017 году Hitachi организовала слияние HDS с купленной компанией Pentaho, занимавшейся бизнес-аналитикой и подразделением Hitachi Insight Group, занимавшимся преимущественно Интернетом вещей. В результате и появилась Hitachi Vantara.

Её массивы хранения данных корпоративного уровня Virtual Storage Platform One (VSP One) имеют хорошую репутацию и ценятся за надёжность. Тем не менее, попытки закрепиться на рынках файловых NAS и объектных хранилищ особенным успехом не увенчались, так что компании не удалось пробиться дальше «второго эшелона». Кроме того, в значительной степени компания упустила возможность массовых поставок систем для ИИ, не сумев вовремя войти в число ключевых партнёров NVIDIA в нише систем хранения данных.

Компании не удалось конвертировать свой опыт в сфере монолитных высокопроизводительных корпоративных хранилищ в успешные решения среднего уровня. Предпринимались попытки освоить рынок All-Flash хранилищ, компания даже разрабатывала собственное аппаратное обеспечение для него, но по мере развития массового производства SSD и ужесточения конкуренции, отстала от компаний уровня Dell EMC.

Hitachi Consulting присоединилась к Hitachi Vantara в 2020 году. Результат оказался неудовлетворительным, и в 2023 году началась реорганизация в попытках оживить бизнес, в том числе путём найма новых топ-менеджеров. Для бренда VSP One были анонсированы новые продукты, связанные с хранением данных, анонсирована поддержка публичных облачных хранилищ.

Как сообщает Blocks & Files, похоже, Hitachi Vantara продолжит обычные бизнес-операции. Слабость позиций компании некоторые эксперты оценивают как результат её подчинения японской Hitachi Ltd. — в результате старшие руководители «размыли» влияние потенциально более предприимчивых лидеров из Кремниевой долины в США. Такое отсутствие успехов в сфере хранения данных преследовало и другие японские конгломераты, включая коллег из Fujitsu и NEC.

