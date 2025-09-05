Трансформаторы для трансформеров: Hitachi Energy вложит $1 млрд в выпуск энергооборудования для ИИ ЦОД в США

Hitachi Energy вложит $1 млрд в выпуск критически важных компонентов энергосетей в США в связи с растущим спросом на электричество со стороны ИИ ЦОД. Шаг является частью глобального инвестиционного плана компании, в рамках которого она намерена потратить $9 млрд на развитие производства, НИОКР и работу с партнёрами.

Большая часть инвестиций в США — $457 млн — пойдёт на новый завод электротрансформаторов в Южном Бостоне (штат Вирджиния). Это крупнейшее предприятие такого рода в стране, и вложения позволят создать 825 новых рабочих мест. Также средства будут направлены расширения уже действующих в стране предприятий Hitachi Energy — это должно укрепить цепочки поставок высоковольтного оборудования в США.

Инвестиции уже поддержали администрация президента США, руководство штата Вирджиния и члены Конгресса. Они приветствовали снижение зависимости от импорта и повышение энергетической безопасности страны на фоне развития ИИ-технологий и сопутствующего роста спроса на электричество. Новый объект в Вирджинии поможет модернизации электросетей, предложив силовые трансформаторы для ИИ ЦОД, крупных производственных проектов и высоковольтных ЛЭП. Hitachi заявила, что тысячи рабочих мест будут созданы по всей территории США, а не только в Вирджинии.

Массовое строительство ИИ ЦОД меняет приоритеты энергетической инфраструктуры США, а трансформаторы являются для неё критически важным элементом. При этом сроки поставок трансформаторов иногда растягиваются на годы. Размещая производство непосредственно в США, Hitachi решит проблему уязвимости цепочки поставок и сможет быстрее удовлетворить неотложные потребности гиперскейлеров. Siemens Energy и GE Vernova также наращивают мощности по выпуску трансформаторов, что свидетельствует об общей тенденции в отрасли, делающей ставку на выпуск критически важного электрооборудования в стране.

В июне Deloitte сообщала, что прожорливость ИИ ЦОД может привести к перегрузке энергетической инфраструктуры США. Потребность американских ИИ ЦОД в энергии к 2035 году может вырасти в 30 раз, до 123 ГВт с 4 ГВт в 2024 году. При этом работающие с ИИ-оборудованием дата-центры требуют гораздо больше энергии на единицу площади, чем классические. Впрочем, с перспективами рынка не всё просто — Goldman Sachs допустила крах «пузыря» ИИ на фоне бума в сфере ЦОД.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: