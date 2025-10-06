Caterpillar стала неожиданным бенефециаром ИИ-бума

Нередко в ходе «золотой лихорадки» основные капиталы зарабатывали не золотоискатели, а бизнесы, поставлявшие им оборудование. То же случилось во время ИИ-бума: одним из бенефициаров стала компания Caterpillar (CAT), выпускающая традиционное промышленное оборудование, в том числе — турбины для генерации электричества, сообщает Bloomberg. Хотя американская компания хорошо известна своими экскаваторами и бульдозерами, закрыть сентябрь с рекордными показателями ей помогли именно турбины из-за ненасытного спроса ИИ на электроэнергию.

Изначально развитие ИИ спровоцировало стремительный рост акций производителей полупроводников и разработчиков ПО, но по мере роста спроса на электроэнергию для ЦОД начался бум акций коммунальных компаний и предприятий, строящих дата-центры. Наконец, инвесторы стали искать и другие сферы применения средств, хлынувших сотнями миллиардов долларов в экономику, связанную со сферой ИИ.

В сентябре 2025 года акции Caterpillar выросли в цене на 14 % — это лучший показатель с 2023 года. В результате в годовом исчислении рост акций составил 32 %, что значительно выше роста индекса Nasdaq 100, а также роста на 19 % в группе из семи крупнейших высокотехнологичных компаний США. В прошлую среду акции выросли ещё на 0,8 % — инвесторов не испугали даже новости о продаже акций на €387 млн ($455 млн) пенсионным фондом ABP из Нидерландов.

Рост не в полной мере связан с деятельностью Caterpillar по выпуску турбин. Хотя акции резко упали после объявления в августе о миллиардных расходах в связи с новыми тарифами США, ряд факторов, смягчивших финансовые показатели, от снижения налогов до снижения ставки ФРС, позволили удержаться на плаву.

Сентябрьский «триумф» CAT во многом обусловлен объявлением Oracle, представившей неожиданно оптимистичный прогноз для своего бизнеса, связанного с облачными вычислениями — он потребует очень много электроэнергии и вычислительных мощностей. Инвесторы ставят на то, что для удовлетворения спроса в электричестве потребуются турбины Caterpillar. В частности, первый ЦОД OpenAI Stargate, в развитии которого принимает участие Oracle, получит 29 газовых турбин. xAI также использует турбины Caterpillar для питания Colossus 2.

По мнению экспертов Oppenheimer, рынок осознаёт важность ЦОД на фоне снижения процентных ставок, что, как ожидается, станет катализатором строительства жилой и коммерческой недвижимости. Впрочем, Caterpillar заработает не только на турбинах, но и, например, на оборудовании для добычи меди, которая тоже очень востребована при строительстве ЦОД. Также тяжёлое оборудование компании потребуется и для непосредственного строительства дата-центров. Вместе с тем производители газовых турбин пока опасаются расширять производство.

Не так давно Bank of America повысил целевую цену акций компании Caterpillar с $495 до $517, сославшись на использование продуктов Caterpillar в секторе ЦОД. Caterpillar не публикует финансовые результаты подразделения Solar Turbines, отвечающего за решения для генерации энергии, что несколько затрудняет оценки бизнеса инвесторами. В Bank of America считают это подразделение «самым прибыльным продуктом CAT с устойчивыми перспективами роста».

Эксперты подчёркивают, что CAT известна прежде всего строительным и горнодобывающим оборудованием, но движущей силой очередного цикла модернизации, вероятно, станет энергетика — в которой инвесторы разбираются меньше всего. Пока Уолл-Стрит следит за тем, не снизится ли рентабельность компании из-за роста издержек. На клиентов CAT может оказать давление и инфляция в других сегментах рынка. Сейчас акции компании торгуются выше средней целевой цены Уолл-Стрит, поэтому их дальнейший рост, вероятно, будет затруднительным.

При этом «мультипликатор» P/E (цена/прибыль) на ближайшие 12 месяцев составляет 23, что является максимальным значением с 2021 года. В то же время, по мнению экспертов, оценка даже занижена по сравнению с другими компаниями, выигравшими от спроса на ИИ-технологии, поэтому не исключено, что у ценных бумаг сохранился потенциал роста. Среди компаний, выпускающих энергетическое оборудование, акции Vertiv Holdings и GE Vernova торгуются с мультипликаторами 36 и 53 P/E соответственно благодаря росту их акций на 40 % и 100 % в текущем году. В то же время акции Caterpillar торгуются с дисконтом по сравнению с крупнейшими ИИ-игроками вроде Microsoft и NVIDIA.

Прошедшие в минувшую среду торги акциями техасской Fermi Inc. показали, что интерес инвесторов к вложениям в ИИ ещё не угас. Акции компании, рассчитывающей на строительство огромного кампуса для ЦОД и энергомощностей, в ходе первой торговой сессии после выхода на биржу взлетели на 55 %. По словам экспертов, пока рынком в сфере ИИ и ЦОД движет «иррациональное начало» и акции той же Caterpillar могут оказаться в «петле положительной обратной связи».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: