OpenAI на проводе: поставщик газовых турбин GE Vernova рассчитывает неплохо заработать на ИИ ЦОД гиперскейлеров

Акции производителя турбин GE Vernova показали рекордное падение после рекордного же роста в этом году из-за опасений компании по поводу будущего рынка. Впрочем, компания надеется на растущий спрос со стороны дата-центров, сообщает Bloomberg. Тем не менее, GE Vernova по-прежнему не уверена в целесообразности расширения производственных мощностей, хотя и полагает, что капитальные расходы предприятий сектора энергетика достигнут пика уже в следующем году. При этом заявление GE Vernova обрушило и акции конкурентов: Vertiv Holdings и Eaton.

Спрос на электроэнергию быстро растёт благодаря развитию энергоёмких ИИ ЦОД, новых производств и общей электрификации экономики. Внимание экспертов приковано к тому, как крупные энергокомпании реализуют потенциал роста и избегут ряда рисков. GE Vernova намерена всё активнее поставлять технологическим компаниям, строящим ЦОД, свои газовые турбины. Впрочем, пока около 90 % заказов поступает от обычных клиентов вроде коммунальных компаний и независимых производителей энергии. Примерно 10 % приходятся на гиперскейлеров — $600 млн в 2024 году и $900 млн в этом, с учётом заказов за IV квартал сумма год к году фактически удвоится.

Вместе с тем на IT-гигантов также приходится около трети оплаченных предварительных заказов для проектов на ранней стадии реализации. Однако здесь есть важный нюанс — технологические компании нередко финансируют контракты, не будучи конечными операторами турбин. Они лишь принимают участие в проектах, чтобы обеспечить рост отрасли соответствующими их ожиданиям темпами. По словам GE Vernova, турбины практически распроданы уже на весь 2028 год. На 2027 год распределены заказы на значительную часть трансформаторов. Компания также заявила, что намерена купить за $5,3 млрд 50 % акций производителя трансформаторов Prolec GE.

В III квартале заказы в энергетическом бизнесе компании выросли на 50 % году к году до $7,8 млрд, заказы в сегменте электрификации выросли на 102 % до $5,1 млрд. Также компания объявила, что портфель её энергетических заказов и запросов вырос с 55 до 62 ГВт, цены на газовые генераторы растут ускоренными темпами, а рентабельность по будущим заказам улучшается. Ожидается, что предварительные запросы превратятся в настоящие заказы в течение 2026 года, что обеспечит компании увеличение и выручки, и прибыли.

Глава GE Vernova отметил, что в последние недели часто виделся с руководителем OpenAI Сэмом Альтманом (Sam Altman) и его командой. OpenAI является неотъемлемой частью амбициозного плана по развитию бизнеса GE Vernova. Речь идёт как о партнёрстве в сфере генерации энергии, так и поставках электрического оборудования. Компания уже стала ключевым поставщиком энергетического оборудования почти всем ключевым гиперскейлерам, включая OpenAI и Oracle (Crusoe и не только), Google (NextEra) и xAI.

По словам экспертов, сейчас главной проблемой GE Vernova являются ограниченные возможности производства, меняющаяся тарифная политика, которая уже обошлась компании в $300–$400 млн, и регуляторы, из-за которых, в частности, упали заказы на ветряки. У бизнеса может появиться сильный конкурент. Компания ProEnergy предложила запитать ЦОД от своих газовых генераторов на основе старых авиадвигателей. Они будут доступны тысячами после списания с авиалайнеров.

