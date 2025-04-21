«Чудо-долина» для ИИ — в Канаде построят крупнейший в мире 7,5-ГВт ЦОД с питанием от природного газа

Инвестор, бизнесмен и шоумен Кевин О’Лири (Kevin O’Leary) объявил о строительстве «крупнейшего в мире» ИИ ЦОД, сообщает Tech Republic. Проект Wonder Valley (букв. «Чудо-долина» или «Долина чудес») предусматривает строительство крупного ИИ ЦОД без подключения к магистральным энергосетям в муниципальном округе Гринвью (Greenview) провинции Альберта на западе Канады.

Кампус займёт территорию более 2400 га, общая мощность составит беспрецедентные 7,5 ГВт. Первую фазу на 1,56 ГВт должны закончить в 2027–2028 гг., она обойдётся в $2 млрд.

По словам О’Лири, дата-центры — своеобразная «золотая лихорадка» современности. Вместе с тем получение питания для ЦОД стало большой проблемой, поскольку на присоединение может пять или более лет. Он привёл пример, когда оператор ЦОД запрашивает 250 МВт сразу и ещё 250 МВт в течение двух лет, а в ответ ему предлагают 25 МВт с задержкой на три года, тогда как сейчас нужны проекты, которые будут готовы к работе уже через 24 месяца. Поэтом для питания нового кампуса будет использоваться природный газ.

Wonder Valley представляет собой не просто крупнейший в мире дата-центр, но и экоустойчивый кампус на лоне дикой природы. Он сможет работать без подключения к магистральным электросетям и, более того, владельцы намерены поставлять энергию местным жителям. В регионе достаточно земли, природного газа, ВОЛС, кадров, инфраструктуры и др. По словам О’Лири, ИИ ЦОД рентабельны при реализации крупных проектов, так что теперь бизнес ищет другие площадки с государственной поддержкой и дешёвой энергией как в Альберте.

По мнению О’Лири, при строительстве ИИ ЦОД надо в целом менять подход и вместо того, чтобы забирать электроэнергию из уже загруженных сетей, повышая тем самым стоимость электричества для остальных, стоит самостоятельно генерировать энергию и передавать её часть местным жителям и бизнесу. Появление кампуса в Альберте даст не только дешёвое электричество для ИИ ЦОД, но создаст рабочие места для местных, сократит вредные выбросы (за счёт утилизации попутного газа и захвата углерода), а также пополнит бюджет за счёт налоговых поступлений.

Хотя газовые проекты для дата-центров в Северной Америке в последнее время очень популярны, производители газовых турбин, едва справляющиеся с заказами для дата-центров, опасаются расширять производство. А крупнейшая в США энергокомпания NextEra Energy предупреждает, что полагаться в энергетике только на газ очень опрометчиво. Что касается «крупнейшего с мире ЦОД», совсем недавно на это звание претендовал проект индийской Reliance с мощностью 3 ГВт.

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