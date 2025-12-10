«Сверхзвуковая» газовая турбина Boom Superpower запитает ИИ ЦОД

 
Boom Supersonic, занимающаяся строительством коммерческих сверхзвуковых самолётов, представила газовую турбину Superpower мощностью 42 МВт. Она предназначена для генерации электроэнергии для дата-центров, а первым покупателем стала Crusoe, строящая ИИ ЦОД для проекта OpenAI Stargate, которая заказала 29 турбин Superpower общей мощностью 1,22 ГВт. По имеющимся данным, портфолио заказов на Superpower превышает $1,25 млрд.

Дополнительно Boom привлекла $300 млн новых инвестиций в ходе раунда серии B, возглавленного Darsana Capital Partners. Также в нём приняли участие Altimeter Capital, ARK Invest, Bessemer Venture Partners, Robinhood Ventures и Y Combinator. Boom Supersonic объявила, что выручка от продажи турбин Superpower поможет профинансировать сертификацию сверхзвукового пассажирского самолёта Overture, а также разработку двигателя Symphony. Он будет использоваться как в самолёте, так и в генераторах. Сегодня портфолио заказов Boom на пассажирские самолёты составляет 130 ед., в т.ч. для United, American и Japan Airlines.

Испытания ключевых компонентов двигателя начнутся в 2026 году на площадке Boom в Колорадо. В компании подчёркивают, что сверхзвуковые технологии стали не только решением для быстрых полётов, но и «ускорителем» ИИ-решений. В турбине Superpower применяются те же ключевые решения, что и в двигателе Symphony. В том числе применяются материалы, готовые работать в экстремальных режимах, и архитектура высокого давления, доработанная для стабильной работы даже во время пиковых температурных нагрузок.

В отличие от многих других турбин авиационного типа, Superpower обеспечивает мощность 42 МВт даже при температуре окружающей среды выше 43,3 °C, говорит компания. Турбина работает без воды и может быть размещена в контейнере, что позволяет эксплуатировать её в удалённых регионах. Boom рассчитывает выйти к концу десятилетия на выпуск турбин общей мощностью более 4 ГВт/год.

По данным Converge! Digest, Boom Supersonic занимается разработкой сверхзвуковых пассажирских самолетов с 2014 года. Она начинала с концепт-проектов Overture и создания демонстрационного образца XB-1. После того, как традиционные поставщики силовых установок отказали в разработке двигателя под требования компании, она начал реализацию собственной программы Symphony в 2022 год. Superpower — попытка монетизировать «ядро» своего высокотемпературного двигателя на раннем этапе его разработки, тем самым снизив зависимость от внешнего финансирования.

Источник изображений: Boom Supersonic

Если компании удастся масштабировать поставки турбин и выдержать график испытаний авиадвигателя Symphony в 2026 году, стратегия создания двигателя двойного назначения может стать промежуточным этапом на пути окончательной сертификации авиалайнера Overture. Благодаря этому Boom Energy сможет войти в число немногих компаний, одновременно пытающихся создать и коммерческий самолёт нового поколения, и развивать масштабируемый бизнес по созданию энергетических решений для промышленности и ЦОД.

Crusoe работает и с другими компаниями, применяющими сходные технологии. Ещё в июле появилась новость, что она заказала у GE Vernova 29 газовых турбин LM2500XPRESS для ИИ ЦОД Stargate. Они построены на основе авиационных двигателей General Electric LM2500, адаптированных для наземного использования. ProEnergy поступает ещё проще, адаптируя десятки старых авиадвигателей к работе на земле.

