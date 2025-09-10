Новость о заказах на $0,5 трлн привела к рекордному за 26 лет росту акций Oracle

Oracle сообщила финансовые результаты I квартала 2026 финансового года, закончившегося 31 августа 2025 года. Несмотря на то, что прибыль и выручка оказались ниже прогнозов Уолл-стрит, акции Oracle взлетели на 27 %, продемонстрировав самый большой однодневный рост за 26 лет (с июня 1999 года, согласно данным FactSet, приведенным SiliconANGLE), поскольку инвесторов впечатлил её прогноз по доходам от облачных технологий, сообщил CNBC.

Общая выручка за I квартал составила $14,93 млрд увеличившись год к году на 12 % при консенсус-прогнозе аналитиков, опрошенных LSEG, в размере $15,04 млрд. Скорректированная чистая прибыль (Non-GAAP) за квартал выросла на 8 % до $4,28 млрд или $1,47 на разводнённую акцию, что ниже консенсус-прогноза от LSEG в размере $1,48 на разводнённую акцию. Чистая прибыль (GAAP) осталась на прежнем уровне, составив $2,93 млрд, или $1,01 на акцию, по сравнению с $2,93 млрд, или $1,03 на акцию, за аналогичный квартал предыдущего финансового года.

Выручка облачного сегмента составила 7,19 млрд, в том числе выручка от облачной инфраструктуры (OCI, IaaS) — $3,3 млрд (рост год к году на 55 %), выручка от облачных приложений — (OCA, SaaS) — $3,8 млрд (рост — 11 %). Выручка от разработки ПО равняется $5,72 млрд (снижение на 1 %). Продажи оборудования выросли на 2 % до $670 млн, сервисы принесли компании $1,35 млрд (рост — 7 %). Во II финансовом квартале Oracle ожидает общую скорректированную прибыль (Non-GAAP) на акцию в размере $1,61–1,65 при росте выручки на 14–16 %. Аналитики прогнозируют прибыль в размере $1,62 на акцию при выручке в $16,21 млрд, что предполагает рост на 15 %.

Гендиректор Oracle Сафра Кац (Safra Catz) сообщила, что в отчётном квартале компания подписала четыре многомиллиардных контракта с тремя клиентами. В результате объём оставшихся обязательств по контрактам (RPO) вырос год к году на 359 % до $455 млрд. Она отметила, что спрос на инфраструктуру будет расти и дальше. «В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем привлечения нескольких новых многомиллиардных клиентов, и RPO, вероятно, превысит полтриллиона долларов», — сообщила Кац.

По её словам, такой рост показателя RPO позволяет компании существенно пересмотреть свой долгосрочный прогноз выручки от облачной инфраструктуры в сторону повышения. Она сообщила, что выручка от OCI, как ожидается, достигнет $18 млрд в текущем финансовом году, затем вырастет до $32 млрд в 2027 финансовом году, до $73 млрд в 2028 финансовом году, до $114 млрд в 2029 финансовом году и до $144 млрд к 2030 финансовому году. Прогноз Evercore на 2029 год чуть меньше — $108 млрд выручки.

Прогноз Oracle демонстрирует существенный рост её облачного бизнеса по сравнению с основными конкурентами. В июле корпорация Microsoft сообщила о выручке от Azure за 12 месяцев в размере $75 млрд, в то время как выручка AWS за тот же период составила около $112 млрд. Капитальные затраты Oracle в 2026 финансовом году составят около $35 млрд, что соответствует росту на 65 %, сообщила Кац. Однако затраты других игроков намного выше. По словам Дэйва Велланте (Dave Vellante), главного аналитика CUBE Research (SiliconANGLE Media), цифры свидетельствуют о том, что Oracle вошла в число гиперскейлеров. «Бизнес набирает обороты, поэтому инвесторы не будут обращать внимания на этот квартал», — отметил он.

Аналитик Valoir Ребекка Веттеманн сообщила SiliconANGLE, что цифры отражают то, что огромные инвестиции Oracle в облачную инфраструктуру за последние несколько лет действительно начинают ей приносить дивиденды: «Рынок реагирует как на уверенность Oracle, так и на её квартальные отчёты». «Oracle прогнозирует рост прибыли в сфере инфраструктуры на годы вперёд, что действительно необычно для этой отрасли, особенно учитывая неопределённость относительно объёма и роста будущих рабочих ИИ-нагрузок, зависящих от облачной инфраструктуры», — добавила аналитик.

Председатель и технический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) сообщил, что выручка от баз данных MultiCloud в облаках Amazon, Google и Azure в I финансовом квартале росла невероятными темпами — на 1529 %.«Мы ожидаем, что выручка от MultiCloud будет существенно расти каждый квартал в течение нескольких лет, поскольку мы предоставим ещё 37 ЦОД нашим трём партнёрам-гиперскейлерам, доведя их общее количество до 71», — завил он.

В октябре корпорация представит облачный сервис Oracle AI Database, который позволит клиентам использовать выбранную ими LLM, включая Gemini, ChatGPT, Grok и т.д., непосредственно поверх Oracle Database для лёгкого доступа и анализа всей информации в базах данных. «Этот революционный облачный сервис позволит десяткам тысяч наших клиентов мгновенно раскрывать ценность своих данных, делая их легкодоступными для самых передовых ИИ-моделей. Oracle AI Cloud Infrastructure и Oracle MultiCloud AI Database внесут свой вклад в резкое увеличение спроса и потребления облачных услуг в течение следующих нескольких лет. ИИ меняет всё», — заявил Эллисон.

