Oracle заполучила загадочного облачного клиента, который будет приносить ей $30 млрд/год

Oracle объявила о заключении контракта на поставку облачных услуг стоимостью свыше $30 млрд в год. На короткий период цена акций компании на фоне новостей выросла на 9 %, но позже она несколько снизилась, сообщает Silicon Angle.

Согласно поданному регуляторам документу, данный облачный контракт — лишь один из нескольких, заключённых Oracle с 1 апреля, когда у компании начался 2026 финансовый год. По данным руководства Oracle, новый контракт будет приносить по $30 млрд с 2028 финансового года, но имя заказчика не назвала. Стоимость остальных контрактов тоже не разглашается.

Одним из наиболее вероятных кандидатов является OpenAI. Ранее в этом году компания начала сотрудничать с Oracle в рамках инициативы Stargate, предусматривающей создание сети ИИ ЦОД в США и за их пределами. На проект в следующие четыре года потратят до $500 млрд. Ещё одним кандидатом является ByteDance.

Тратить по $30 млрд ежегодно на облачные сервисы могут позволить себе немногие организации. Так, OpenAI рассчитывает, что к 2029 году её годовая выручка составит $125 млрд, это дало бы компании необходимые средства для подобных закупок. Другие компании вроде Meta✴ и Microsoft, тратящие десятки миллиардов на облака, строят собственные дата-центры.

Весь бизнес Oracle, связанный с облачными услугами и поддержкой лицензий, принёс ей $24,64 млрд в 2025 финансовом году. Судя по всему, Oracle придётся серьёзно расширить свою облачную инфраструктуру, чтобы соответствовать требованиям клиента.

В рамках Stargate компания строит большой кампус для OpenAI в Техасе. Объекты на площадке будут оснащены чипами NVIDIA на $40 млрд. Также Oracle сообщила, что строит объекты для OpenAI и в других локациях. В целом компания обещала построить больше ЦОД, чем все конкуренты вместе. Капитальные затраты компании в прошлом финансовом году выросли втрое до $21 млрд с $7 млрд в 2024-м. Ранее в этом месяце Oracle сообщила инвесторам, что стоит снова ожидать увеличения расходов.

Компания прогнозирует, что выручка от облачной инфраструктуры в текущем году вырастет более чем на 70 %. Для сравнения, в предыдущем годы рост составил 52 %. Ожидается, что импульс поможет повысить продажи до $100+ млрд в 2029 финансовом году.

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