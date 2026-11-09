Авиасообщение в США, наконец, перестанет зависеть от дискет

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) всё ещё использует компьютеры, работающие с классическими дискетами. Избавляться от устаревшего оборудования начнут в ближайшие годы, но для этого будут нужны дополнительные средства, сообщает The Register.

FAA, отвечающее за безопасность авиаперелётов в США, наконец избавляется от систем, разработанных ещё в 1980-х гг., которые до сих пор используются более чем на 400 объектов в стране. Новая система Enterprise Information Display System (E-IDS) предполагает объединение на единой цифровой платформе данных из различных, уже действующих систем. Это позволяет авиадиспетчерам получать доступ к рабочим данным и предупреждениям, необходимым для управления полётами.

E-IDS заменит четыре устаревших системы, включая Information Display System 4, используемую для отслеживания данных о погоде и получения оперативной информации, Automated Surface Observing System Controller Equipment Information Display System, также передающую метеоданные, NAS Information Display System — данные об аэропортах и En Route Information Display System (ERIDS), которая отвечает за обработку информации об авиарейсах.

FAA объявило, что E-IDS поможет улучшить процесс сбора и распространения докладов пилотов (Pilot Reports), а также извещений для авиаперсонала (Notices to Airmen, NOTAM). Стоит отметить, что в американской системе управления авиаперелётами ранее уже случались серьёзные сбои. Так, в 2023 году случайное удаление файла в системе NOTAM привело к приостановке внутренних вылетов в масштабах США.

По данным FAA, управление уже определило пять объектов, для которых предусмотрено пилотное внедрение E-IDS. Это аэропорты Атлантик-Сити, Нэшвилла и Рочестера (Rochester, шт. Нью-Йорк), а также ЦОД в Атланте и Солт-Лейк-Сити. Всего к концу 2028 года планируется установка системы на 435 объектах. Названные сроки соответствуют масштабному трёхлетнему плану управления по модернизации национальной системы контроля за воздушным движением, представленному в 2025 году.

Помимо четырёх систем, которые призвана заменить E-IDS, у FAA имеется немало устаревших технологий. По некоторым данным, 51 из 138 систем управления воздушным движением в распоряжении FAA находятся в неустойчивом состоянии, а для сохранения их работоспособности не хватает ни комплектующих, ни финансирования.

Американский закон Big Beautiful Bill предусматривает выделение FAA $12,5 млрд, но этого недостаточно для решения всех задач управления. В декабре 2025 года сообщалось, что на обновление инфраструктуры необходимо $20 млрд сверх предусмотренного финансирования, и потребность, вероятно, сохраняется и по сей день. По словам главы FAA Брайана Бедфорда (Brian Bedford), чтобы продолжить модернизацию объектов управления авиасообщением, необходимо принять закон Modern Skies Act, предполагающий выделение $30 млрд на завершение обновления соответствующей системы.

Закон позволит модернизировать систему управления воздушным движением, а также заменить приходящую в упадок авиационную инфраструктуру и построить по всей стране аэропорты мирового уровня. Главное контрольно-финансовое управление США (GAO) заявило в сентябре, что финансовые потребности FAA всё ещё удовлетворяются в недостаточном объёме. Для второго этапа модернизации дополнительно нужны $10,2 млрд, а сроки завершения этого этапа пока неизвестны.

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