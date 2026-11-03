Портфолио заказаов GE Vernova достигло $197 млрд на фоне роста продаж газовых турбин для ИИ ЦОД

GE Vernova объявила о росте портфолио заказов на 96 % г/г — основным драйвером спроса стал стремительно растущий интерес со стороны рынка ЦОД. По данным компании, портфолио её заказов достигло $197 млрд, сообщает Datacenter Dynamics.

По итогам III квартала компания сообщила, что из общей суммы на заказы оборудования приходится $104 млрд, это на 92 % больше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. $93 млрд составляют заказы на обслуживание, рост составил 14 %. На сегодня в 25 странах мира насчитывается около 100 покупателей газового генерирующего оборудования, 20 % из них — операторы ЦОД.

С начала года компания подписала новые соглашения о поставке газовых турбин на 52 ГВт, руководство рассчитывает, что к концу года совокупная мощность охваченных контрактами турбин составит не менее 130 ГВт, на 83 ГВт больше в сравнении с началом прошлого года.

Из-за высокого спроса цены на оборудование увеличились, в сравнении с IV кварталом 2025 года стоимость заказов на газовое оборудование компании выросла более чем на 20 %, а по итогам 2026 года, как ожидается, средняя цена в расчёте на киловатт мощности окажется почти на 50 % выше, чем в 2025 году. Выручка компании значительно выросла г/г, в III квартале она оказалась на 18 % выше, чем годом ранее.

Из-за высокого спроса со стороны рынка ЦОД заказы на газовые турбины расписаны на годы вперёд, до 2030-х гг. Это вызвало опасения по поводу возможного дефицита турбин. Также компания сообщила о подписании с неназванным гиперскейлером первого соглашения о внедрении ИБП среднего напряжения. От ещё одного гиперскейлера получен заказ на поставку твердотельного трансформатора наружной установки мощностью 6 МВт.

Кроме того, анонсирована покупка компании Trench — производителя компонентов для высоковольтных сетей. По некоторым данным, объём сделки составит $9 млрд, закрытие ожидается в конце 2027 года. Наконец, GE Vernova инвестирует в ИИ-системы для автоматизации своих бизнес-процессов. В среднесрочной перспективе это должно увеличить рентабельность.

GE Vernova создана в 2024 году в результате слияния энергетических бизнесов General Electric с последующим образованием самостоятельной компании. Она выпускает различное энергетическое оборудование, включая ветряные турбины, а также газовые генераторы. На рынке ЦОД активно действуют и другие производители. Весной появилась информация, что Mitsubishi Heavy Industries модернизирует производство газовых турбин, чтобы удовлетворить спрос операторов ИИ ЦОД.

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