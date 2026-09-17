Дата-центры США будут потреблять больше газа, чем большинство стран

Согласно экспертным прогнозам, в ближайшие десять лет на дата-центры в США будет уходить больше природного газа, чем у большинства стран в целом, сообщает Bloomberg. Потребление газа для генерации электричества для ЦОД, как ожидается, увеличится на 424,75 млн м3/день к концу 2035 году, даже с учётом того, что многие проекты могут «не дойти до финиша» вовсе.

По данным Управления энергетической информации США (US Energy Information Administration), такие объёмы превышают текущее потребление газа всех стран, за исключением России, Китая, США и Ирана. Новый прогноз BloombergNEF вдвое превышает предыдущие данные агентства, опубликованные в декабре 2025 года, тогда речь шла о 195,38 млн м3/день. Энергетический сектор становится вторым по масштабу драйвером спроса на газ в США, уступая новым экспортным терминалам для СПГ на побережье Мексиканского залива.

По прогнозу BloombergNEF, на природный газ будет приходиться 69 % энергии, необходимой для подключенных к магистральным сетям объектов ЦОД. Изобилие этого топлива и относительно низкая стоимость в США, а также способность газовых электростанций быстро адаптировать генерацию в соответствии с потребностями ЦОД в течение суточного цикла косвенно свидетельствуют в пользу этого прогноза.

Потребление газа энергосектором должно составить около 1,53 млрд м3 в сутки к 2035 году. В сравнении с 2025 годом рост составит 509,70 млн м3 в сутки. При этом экспорт СПГ вырастет почти на 595 млн м3 ежесуточно. По словам BloombergNEF, прогноз имеет большую погрешность как в большую, так и в меньшую стороны.

Объём общих потребностей ИИ ЦОД и экспортёров СПГ обеспечивают сложную задачу газодобытчикам США. Современные прогнозы позволяют предположить, что с 2025 по 2035 гг. они нарастят поставки газа на 991 млн м3 в сутки, но для того, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос, необходимо будет поставлять на 311,48 млн м3 больше.

Ещё в октябре 2024 года S&P Global сообщало, что стремительный рост дата-центров в США, связанный с ИИ, ведёт и к увеличению спроса на природный газ в США. В сентябре 2025 года BloombergNEF сообщало, что ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество, который, вероятно, придётся покрывать за счёт ископаемого топлива. Наконец, в феврале 2026 года сообщалось, что ЦОД используют всё больше турбин на природном газу, а в июле появилась новость о планах Oracle и OpenAI, где упоминалось, что рост потребностей ЦОД в газе уже приводит к реальным ограничениям поставок.

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