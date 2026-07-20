Четыре плана «Б» и все провальные: запуск 2,45-ГВт ИИ ЦОД Project Jupiter для Oracle и OpenAI задержится из-за проблем с поставками газа

План аренды Oracle 2,45-ГВт мегакампуса ИИ ЦОД Project Jupiter (в рамках инициативы Stargate) с генерацией «за счётчиком» столкнулся с серьёзными препятствиями. Из -за проблем с поставками газа для топливных элементов Bloom Energy реализация может быть отложена на год или два, сообщает Semi Analysis.

Предложенный Oracle проект в Нью-Мексико фактически невозможно реализовать с запланированной мощностью до тех пор, пока не построят трубопровод Green Chile Pipeline протяжённостью около 27 км с подключением к системе El Paso Natural Gas (EPNG). Ранее Oracle под давлением общественности отказалась от использования газовых турбин, отдав предпочтение твердооксидным топливным элементам Bloom Energy, тоже работающим на природном газе, но считающимися более экобезопасными.

Проблема в том, что точка подключения находится на земле штата, а тот уже дважды отказал в подключении, причём последний раз — 14 июля. Договорный срок ввода трубопровода в эксплуатацию — 15 августа, а пока не утверждён даже маршрут прокладки. Для решения проблемы Oracle могла бы использовать альтернативные варианты снабжения объекта газом, но пока все значимые варианты либо отклонены, либо не соответствуют заявленной мощности кампуса ЦОД.

Стоящая за планом прокладки компания Transwestern («дочка» Energy Transfer) подала заявку регулятору Federal Energy Regulatory Comission (FERC) по упрощённой процедуре. Заинтересованные стороны и FERC необходимо было уведомить за 60 дней, и строительство можно было бы организовать при отсутствии возражений. Тем не менее, у FERC возникли возражения по целому ряду причин. В результате, окно для урегулирования закрылось 13 мая, и теперь полноценная процедура рассмотрения заявки займёт в соответствии с законом 18–24 мес.

Затем Transwestern попыталась вывести проект из-под юрисдикции FERC. Регулятор сам запросил в июне, не подпадает ли газопровод под действие т.н. Hinshaw Amendment — поправки к закону Natural Gas Act, позволяющей полностью избавиться от необходимости получения разрешения от FERC. Данная поправка обычно распространяется на небольшие проекты внутри отдельных штатов, но в итоге Transwestern сама признала, что проект не соответствует необходимым критериям.

Третий по счёту вариант решения проблемы, предложенный подрядчиком, предполагал прокладку газопровода в обход государственных земель. Однако предпочтительный маршрут отклонили, а владелец земель на пути альтернативного маршрута не дал своего разрешения. Ещё один альтернативный маршрут и вовсе существует только на словах, поскольку не проводились исследования возможности его использования, оценка стоимости, экологическая экспертиза и т.п.

Четвёртый и последний план «Б» подразумевает доставку сжиженного газа грузовиками, пока не будут получены необходимые разрешения для Green Chile. Впрочем, такой «виртуальный газопровод» может обеспечить в лучшем случае лишь 100–200 МВт мощностей — только на 100 МВт потребовалось бы доставлять приблизительно по 55 цистерн с газом ежедневно. Крупнейший известный подобный проект в США рассчитан лишь на 135 МВт.

Кроме того, даже без учёта проблем с газопроводом, сам план энергогенерации до сих пор не одобрен. В апреле Oracle и BorderPlex Digital Assets анонсировали переход с газовых турбин на ячейки Bloom Energy, но и для них разрешение на выбросы (Air Permit) к середине июля всё ещё не было выдано. Власти штата назначили публичные слушания, но пока не назвали даже дату их проведения. Пока Project Jupiter реализуется с наибольшими задержками среди всех проектов семейства Stargate.

Тем временем сама Bloom Energy вполне процветает. Например, в конце мая сообщалось, что дата-центры Nebius в США получат именно её топливные элементы, 328 МВт только на первом этапе проекта. Дата-центры Oracle получат топливные элементы компании на 2,8 ГВт, но большая часть, надо полагать, приходится именно на Project Jupiter. Впрочем, инвесторов это не отпугивает.

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