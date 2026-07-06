Компания Brookfield расширила взаимодействие с американской Bloom Energy — разработчиком и поставщиком твердооксидных топливных элементов (SOFC). Она поддержит расширение поставок соответствующих систем клиентам, занимающимся оснащением ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. В рамках расширенного соглашения Brookfield нарастит инвестиции в Bloom с $5 млрд, о которых договорились в октябре 2025 года, до $25 млрд.

Компании подчёркивают, что новый этап сотрудничества отражает высокий спрос со стороны рынка ЦОД на топливные элементы Bloom. Расширенный инвестиционный пакет — часть специального фонда AI Infrastructure Fund компании Brookfield, основанного в ноябре 2025 года с целью инвестировать $100 млрд. Стратегия Brookfield — инвестиции в крупные ИИ-фабрики, энергетические решения, вычислительные мощности и стратегические партнёрства в сфере распоряжения капиталом.

По словам Bloom Energy, на момент заключения партнёрства оговаривалось, что речь идёт о первом этапе более масштабного плана. Новые обязательства отражают новый импульс на рынке — о нём свидетельствуют недавно анонсированные крупномасштабные сделки в сфере ЦОД. Bloom — ведущий разработчик и поставщик топливных элементов для дата-центров на основе SOFC. Утверждается, что это обеспечивает более высокий КПД, чем сжигание и более низкие выбросы.

Компания уже заключила ряд соглашений в сфере ЦОД. В мае она подписала контракт c Nebius на обеспечение генерирующими мощностями ЦОД в США. До этого она расширила соглашение с Oracle о поставке 2,8 ГВт мощностей, в прошлом году было подписано соглашение на 1,2 ГВт. Развёртывание оборудования уже началось и продолжится в 2027 году. Также соглашение о развёртывании систем Bloom общей мощностью более 100 МВт в 19 ЦОД заключено с Equinix, подписан договор с American Electric Power на поставку SOFC мощностью до 1 ГВт, чтобы обеспечить автономное электроснабжение ИИ ЦОД.

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